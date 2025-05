AXA Partners devient le partenaire d’assurance d'eDreams ODIGEO

En joignant nos forces à celles d’AXA Partners, nous combinons les atouts de deux leaders du secteur pour offrir plus de valeur et d’innovation aux voyageurs. Ce partenariat illustre nos valeurs fondamentales qui consistent à offrir choix et flexibilité pour que nos voyageurs bénéficient du plus haut niveau de protection et de tranquillité d’esprit. Notre expertise en matière de technologie et de voyage, associée aux solutions de protection de pointe d’AXA Partners, permettra aux clients de voyager plus facilement et plus confortablement que jamais. Nous sommes fiers de proposer des produits d’assurance et d’assistance de pointe qui répondent aux besoins changeants des voyageurs d’aujourd’hui, rendant leurs voyages plus sûrs et plus agréables

Chez AXA Partners, nous nous engageons à fournir à nos clients le meilleur. Chaque jour, nous nous efforçons d’offrir un service exceptionnel en comprenant leurs besoins. Ce partenariat avec eDreams ODIGEO, un leader du secteur avec une forte présence mondiale, nous permet d’étendre notre couverture en proposant des produits d’assurance et des services d’assistance plus accessibles, afin que chaque voyage soit accompagné de l’efficacité et de la fiabilité que nos clients attendent. Ensemble, nous apportons sécurité, confort et tranquillité d’esprit