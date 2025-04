Relais & Châteaux choisit Avis comme partenaire exclusif pour la location de voitures

, association regroupant plus de 580 hôtels et restaurants à travers le monde, annonce son partenariat avec Avis Pour les trois prochaines années,devient lede Relais & Châteaux dans la catégorie location de véhicules.Grâce à ce partenariat, les clients de Relais & Châteaux bénéficierontau réseau d’agences à travers le monde.La flotte de véhicules proposée inclut des véhicules hybrides et électriques