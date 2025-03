Relais & Châteaux : onze nouvelles adresses dont deux en France

Le deuxième nouveau Relais & Châteaux français est située à Zonza celle du maquis et des montagnes. Son nom ?C'est une. Elle se dresse entre cèdres du Liban et châtaigniers séculaires dans un parc d’une vingtaine d’hectares au cœur du massif de l’Alta Rocca Redécouverte par Lise Canarelli et Anthony Bornea, qui sont à la tête du Relais & Châteaux Grand Hôtel de Cala Rossa, elle a bénéficié d’un ambitieux programme de réhabilitation. Unetout en conservant l’essentiel des éléments iconiques du lieu. Les façades, le faîtage, les bellescheminées intérieures continuent ainsi à évoquer le charme de la "Belle Epoque".Les voyageurs d’aujourd’hui peuvent apprécier le confort de la maison principale avec sa vue sur les Aiguilles de Bavella ou faire l’expérience d’un séjour en pleine nature dans l’une des deux bergeries du domaine.Avec, le Domaine Mouflon d’Or est idéal pour prendre la mesure de l’authenticité de l’hospitalité corse.Les amateurs de randonnée, de VTT et de canyoning apprécieront aussi les possibilités offertes par l’environnement de l’hôtel qui est sur le parcours du célèbre GR20, et pour la détente, une piscine extérieure chauffée est à disposition.Dès 2026, les 1200m² du spa NUCCA, utilisant des cosmétiques issus du maquis corse, complèteront ces moments de sérénité.qui viennent de rejoindre l'association Relais & Châteaux sont, dans le sud de la Turquie;, au Japon;la table (2 étoiles Michelin) dirigée par Ryan Ratinoaux Etats-Unis;un authentique palais de Maharadja situé à Patiala,; le restaurant, un hôtel de 22 chambres (dont 6 suites et 4 villas)aux Bahamas; le, un hôtel de 40 chambresla(21 chambres dont 3 suites)dans le Grand Duché du même nom; et enfin,et ses 67 chambres (dont 20 suites).