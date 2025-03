Mykonos : Mykonian Collection ouvre deux nouvelles adresses

toutes avec vue imprenable sur la mer Égée et le coucher de soleil légendaire de l’île.Son architecture combine modernité et tradition, avec des matériaux locaux comme la pierre mykonienne et le bois naturel, créant une ambiance élégante et apaisante. Chaque suite dispose d'équipements haut de gamme : piscines privées, terrasses panoramiques et services personnalisés.Le spa propose des soins holistiques inspirés des traditions grecques. S'y ajoute une salle de fitness, des séances de yoga au lever du soleil face à la mer Égée, une infinity pool à débordement, un restaurant signature qui met à l’honneur une cuisine méditerranéenne raffinée, avec des produitslocaux et bio.Niché sur la plage d’ Ornos, . Cedont l’architecture et le design de Kove s’inspirent des éléments naturels de l’île – bois flotté, pierre locale et teintes douces –, compteSon, mettant à l’honneur des produits frais et de saison.Cet hôtel dispose également d’un, d’uneet d’unemettant en avant des créateurs locaux et des pièces uniques inspirées du lifestyle mykonien., dont trois Relais & Châteaux, deux Leading Hotels of the World, deux Design Hotels, deux Preferred Hotels & Resorts et un Small Luxury Hotels of the World.