Deux Français intègrent Relais & Châteaux en 2024

C'est une discrète maison blanche aux volets bleus, typique de la Vendée, qui abrite ce nouveau Relais & Châteaux.A l'origine, c'était une auberge saisonnière posée directement sur le petit port de l’Herbaudière, à la pointe nord-ouest de l’île de Noirmoutier. En quelques années, le chef Alexandre Couillon a su faire un haut lieu de la gastronomie.De ses parents, ce cuisinier de talent n’a pas seulement hérité un restaurant, mais aussi leur passion pour la mer (son père était pêcheur à la crevette) et de fortes valeurs d’accueil et de respect des produits.Avec sa femme Céline, la Maître de Maison,, restaurant récompensé d’unePour sa carte marine et végétale, Alexandre Couillon invite à sa table les meilleurs produits de la mer sélectionnés dans un souci de durabilité et de respect de l’environnement. Et les légumes viennent de son potager... Une formule bistrot est proposée à La Table d’Élise.Parquets cirés, murs blancs, matériaux naturels, lesau décor marin et lumineux ouvrent leurs fenêtres sur le port et ses bateaux