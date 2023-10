Véhicules électriques, digitalisation... Avis Budget trace sa route

L'application Avis App offre aux clients un moyen pratique de contrôler les éléments de leur location sans avoir à se rendre au comptoir. Cela comprend la recherche des agences, la localisation du véhicule dans le parking et la localisation des stations-service et des parkings à proximité.En outre, un processus sans contact permet aux clients de choisir leur véhicule sur leur smartphone ou de le changer avant l'arrivée, créant ainsi un contrat de location numérique, qui peut être utilisé pour quitter le parking grâce à la sortie automatisée.Nous nous employons à innover en permanence pour toujours apporter plus de fluidité dans le parcours de nos clients via l'application mobile tout comme en agence, et nous espérons que plus de la moitié de nos clients affaires utiliseront l'App dans les années à venir.L'un de nos principaux objectifs est d'offrir à nos clients une expérience de voyage sûre et transparente.C'est pourquoi nous avons lancé à l'automne 2021 QuickPass, notre service d'enregistrement numérique.En fournissant des informations, tels que les détails du permis de conduire, avant d'arriver sur le lieu de location, Avis peut réunir à l’avance plusieurs informations nécessaire pour la location du client, réduisant les contacts, ainsi que les temps d'attente.