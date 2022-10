Location de courte durée : une route semée d’embûches 🔑

« Le rejet CO2 est devenu un sujet extrêmement important en termes de mobilité. Aujourd’hui, nos clients vont choisir plus facilement des véhicules hybrides, hybrides rechargeables ou électriques pour évaluer et limiter au mieux la consommation et les rejets de CO2 des voyages d’affaires »

un engouement pour les véhicules électriques, plus qu’hybrides, qui sont des véhicules thermiques et sont concernés par « Il y a, plus qu’hybrides, qui sont des véhicules thermiques et sont concernés par l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne à partir de 2035. Cela veut également dire, la fin du plug in hybride »

« La demande n’est pas encore là. Il y a un vrai intérêt dans le voyage d’affaires. Mais pour les entreprises, la première étape est de gérer leur flotte propre et l’électrification de leur parc. Ils n’ont pas le même intérêt sur la location de courte durée. »

« Beaucoup de voyageurs d’affaires ne pensent pas à l’électrique. C’est à nous de convertir l’utilisateur, à nous de donner des informations aux travel managers, aux entreprises sur les voyages convertibles demain, car il y a des freins : Est-ce que je vais arriver à destination ? Y a-t-il des bornes à destination ? Comment fonctionnent-elles ? »

« Certaines mairies risquent de fermer l’accès à leurs villes à telle ou telle énergie. C’est pourquoi nous anticipons et renouvelons notre flotte »,

« A Paris, le stationnement est gratuit pour les véhicules électriques. Tout pousse à aller vers cette énergie »

Un point positif, la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable encourage la mobilité électrique , assure Mathieu Gal, de Carbookr., appuie Cédric Douls, d’Europcar.L’accélération du déploiement des véhicules électriques est également boostée par la réglementation CAFE, qui a pris effet en France en 2020. Elle incite fortement les constructeurs à se tourner vers la production et la vente de véhicules propres.Objectif : diminuer les rejets en CO2 des constructeurs automobiles. Ceux ne respectant pas cette réglementation CAFE devront payer une lourde amende.Pour autant, selon Pierre-Olivier Bard, DG France d’Avis :Un avis partagé par Bruno Diss, directeur commercial France du loueur Hertz :Et ce n’est pas tout, les loueurs anticipent des mesures locales.indique Cédric Douls, directeur commerce et marketing France d’Europcar chez qui les véhicules purement électriques représentent entre 10 à 15% de la flotte et les véhicules électrifiés, c’est-à-dire hybride 30%., prend pour exemple le directeur commercial France de Hertz.