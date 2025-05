RateHawk et GlobalStar annoncent un partenariat stratégique mondial

notre système de pré-vérification des réservations fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle réduit les risques d’éventuels incidents et garantit une expérience fluide

Les fonctionnalités "prépaiement" et "crédit" proposées par RateHawk comblent un besoin majeur chez GlobalStar

La flexibilité supplémentaire offerte par l’intégration via API permet à nos partenaires une intégration plus poussée si nécessaire

Le partenariat entre RateHawk etvise à renforcer les capacités opérationnelles des agences de voyages d’affaires à travers le monde. Les partenaires de GlobalStar auront désormais accès à une base de données comprenant, incluant 130 000 établissements sous contrat direct et 320 fournisseurs tiers, avec des disponibilités actualisées en temps réel.L’une des innovations majeures repose sur l’intégration d’un système de pré-vérification des réservations via intelligence artificielle. Ce dispositif permet de limiter les erreurs, de fluidifier le parcours client et de garantir une meilleure expérience utilisateur., souligne que «». Il ajoute que RateHawk propose également un support multilingue disponible en 32 langues.GlobalStar voit dans cette intégration une complémentarité à son programme hôtelier basé sur les GDS. Julian Russell , indique : «[…]. »Le partenariat repose ainsi sur unetout en répondant auxprésentes dans plus de 55 pays via le réseau GlobalStar. Les premiers retours ont été jugés très positifs, et les deux entreprises prévoient d’intensifier leur collaboration dans les mois à venir.