RateHawk enregistre une croissance de 67 % en 2024

D’après le dernier numéro du Baromètre du tourisme mondial établi par ONU Tourisme, on estime à 1,4 milliard le nombre de touristes internationaux en 2024, atteignant quasiment le niveau d’avant la pandémie. Chez RateHawk, nous avons été les témoins directs de cette tendance, avec une augmentation de la demande et une croissance significative des activités de notre société et de nos partenaires

Nous sommes fiers d’offrir un support inégalé à nos partenaires en cette période de croissance exceptionnelle du secteur touristique, en développant les services de notre plateforme et les intégrations API. Rien qu’en 2024, nous avons doublé la quantité de contrats d’intégration API, en nous associant à plus de 500 nouvelles entités, dont Ctrip. Cette année, notre objectif est de poursuivre sur cet élan, en nous centrant sur les agences de voyages en ligne (OTA) et les plateformes technologiques de voyage

En parallèle de sa croissance commerciale, RateHawk a poursuivi le développement de son réseau de partenaires. En 2024, le nombre de professionnels du voyage utilisant la plateforme a progressé de 50 %, atteignant désormais plus de 93 000 dans le monde. Cette expansion s’appuie sur une équipe commerciale de plus de 500 spécialistes répartis dans lesL’année 2024 marque donc une étape stratégique pour la plateforme, qui continue d’adapter son offre aux besoins des professionnels du secteur. Sa croissance soutenue, sa diversification de services et sa couverture internationale renforcent sa position comme acteur clé dans le domaine des technologies de voyage B2B.», a déclaré, PDG d’Emerging Travel Group , la société mère de RateHawk.».