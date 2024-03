RateHawk multiplie son chiffre d'affaires par deux

Environ 40 % de nos partenaires utilisent déjà l'outil de Sélection et en bénéficient.

Depuis sa création il y a huit ans, RateHawk continue d'afficher une solide croissance à deux chiffres, atteignant des sommets historiques en termes de réservations et de revenus. Nos partenaires internationaux ont compris la valeur ajoutée que représentent notre inventaire d'hébergements unique et notre savoir-faire technologique étendu et veulent en tirer parti. Nos prévisions pour 2024 sont optimistes et s’alignent sur celles de l'OMT

En 2023,, visant à soutenir les agences de voyage dans l'optimisation de leurs interactions avec les clients et la rationalisation de leurs processus de travail. Felix Shpilman explique : ", les destinations les plus prisées par les agents détaient le Japon, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suisse, le Portugal, le Maroc, la Grèce et l'Allemagne." exprime Felix Shpilman, PDG d’Emerging Travel Group , société mère de RateHawk.