Emerging Travel Group annonce la nomination de Sergiu Les

Emerging Travel Group, entreprise internationale dans le domaine du voyage, opérant les marques RateHawk , ZenHotels, et Roundtrip, a annoncé une nomination stratégique pour renforcer sa division Déplacements Professionnels.Sergiu Les rejoint Emerging Travel Group après plus de 10 ans d'expérience dans le business travel et technologies liées, dans la région EMEA.Plus récemment, Sergiu occupait la fonction de Directeur des ventes globales chez CWT en charge de l'acquisition de clients grands comptes.