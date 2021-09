Réservation d’hôtels : RateHawk lance un nouvel outil d'affiliation pour ses partenaires

Le service en ligne B2B de réservation d’hôtels, de vols et de transferts RateHawk annonce le lancement d'un nouvel outil, qui va permettre à ses partenaires, notamment les sites d’e-commerce, de proposer la réservation d’hôtels sur leurs propres ressources en ligne et de recevoir un revenu supplémentaire.



Cet outil d’affiliation peut également convenir " aux propriétaires de blogs de voyage et autres sites web similaires, désirant monétiser leur trafic B2C et recevoir un revenu supplémentaire ", indique RateHawk dans un communiqué.



Pour en bénéficier, les partenaires devront se connecter à leur compte affilié RateHawk, créer un lien de renvoi ou un widget, et le placer sur leur site. Pour rappel, RateHawk propose 1,5 million d’hébergements provenant de plus de 35 000 contrats directs et 120 grossistes.



Pour chaque réservation finalisée, le partenaire recevra une commission de 5% du montant total de la réservation.