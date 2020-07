Le site web BtoB de RateHawk fait peau neuve

Dans le secteur du tourisme, il existe deux types d'entreprise, avec chacunes leurs problématiques.



Il y a celles qui ont arrêté les projets en cours et celles qui ont profité des derniers mois pour revoir leurs outils digitaux.



RateHawk fait partie de cette dernière catégorie.



Le moteur de réservation d'hôtel B2B a relooké son site Web, et plus particulièrement sa page d’accueil. Cette dernière contient à présent toutes les informations clés sur l’entreprise et les services qu’elle propose.