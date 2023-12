RateHawk veut doubler le nombre de ses partenaires en France

Si l’hôtellerie reste le cœur de métier, la plateforme offre en tout cinq produits avec « le vol dont des low cost, la location de voitures, les transferts et la réservation de groupes, le tout sur une seule plateforme, ce qui permet à l’agence de gagner en temps et en ressources ».



Franck Hoimian souligne : « il y sept ans en arrière, nous ne proposions que le produit hôtel et nous sommes en train d’en développer d’autres comme le train ».



Pour revenir à l’hôtel, RateHack met en avant l’exhaustivité de son inventaire, « plus de 220 000 établissements dans le monde répartis dans 220 pays grâce à une connexion à 210 fournisseurs et, aussi, quelque 80 000 contrats en direct ».



Un système de filtres permet de trouver l’établissement cible et, ensuite, d’envoyer des devis personnalisés en les logotant et en y ajoutant des prestations extérieures à la plateforme.