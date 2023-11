Faciliter le bon choix d'hôtels : la méthode RateHawk

Alors que le secteur touristique émerge du Covid-19, la demande des voyageurs vers des destinations nationales et internationales augmente. Conscient de cela, RateHawk continue de fournir aux professionnels du voyage des outils dernière génération. Ces outils incluent entre autres sa vaste offre hôtelière, l'une des plus solides du marché à ce jour. Ceci dit, RateHawk continue de l’étoffer pour amener ces professionnels à répondre aux divers besoins de leurs clients et offrir le séjour parfait sur n’importe quelle destination.



27 Novembre 2023

Des millions d’options



RateHawk fournit à ses partenaires un vaste contenu hôtelier de plus de 2,2 millions d'hébergements dans le monde entier, soit 25 % de plus que l’année dernière. Ce large inventaire est créé en intégrant les offres de plus de 220 grossistes hôteliers, fournisseurs et réceptifs combinées aux 80000 hôtels sous contrat direct. En rassemblant toutes ces options sur son unique système, RateHawk simplifie le processus de réservation de l’agent de voyage. Plus besoin de consulter plusieurs plateformes pour une comparaison des prix : un seul système, simple et efficace, répond à vos besoins.La navigation à travers 2,2 millions de propriétés peut parfois sembler compliquée. Pour remédier à cela, RateHawk propose une multitude de filtres facilitant le parcours de toutes les propositions disponibles, faisant ainsi gagner un temps précieux à l’agent. Ces filtres sont conçus dans le but d'améliorer la qualité des recherches, surtout lorsque les clients n’étant pas certains de leurs choix sollicitent les conseils d'un professionnel du voyage. Grâce à RateHawk, il n'a jamais été aussi simple de faire un choix d'hôtel efficace et ciblé.

Les filtres pour une offre affinée Le système de RateHawk qui comprend plus de 50 paramètres de recherche, facilite le processus de choix d'un hôtel. Les utilisateurs peuvent combiner plusieurs paramètres de filtrage pour affiner davantage leur recherche, tels que les types de repas, la sélection de services ou de commodités bien spécifiques, le nombre d'étoiles, etc.



Selon RateHawk, le plus sollicité des filtres est le "trier par prix" – dans l’ordre croissant comme décroissant. Pour un client avec un budget limité, vous pouvez utiliser la fonction optionnelle "Prix pour une nuit" pour vous aider à éliminer les offres hors budget. En combinaison avec la classification préférée, cette approche contribuera à affiner considérablement votre choix.



Le filtre "Type d'hébergement" est lui aussi beaucoup utilisé et permet aux utilisateurs de sélectionner les types d'hébergement de leurs préférences, qu'il s'agisse d'hôtels, d'appartements, de villas, de centres de villégiature etc. Et pour les clients ayant une préférence pour des chaînes hôtelières, le filtre spécial "Enseignes" est prévu à cet effet.



Pour avoir une idée complète des possibilités, RateHawk regroupe des millions d'avis de voyageurs, sourcés auprès de TripAdvisor, l'une des plateformes phares de recommandations pour les touristes. Ces avis reflètent les expériences des voyageurs et jouent un rôle important dans la prise de décision. Le filtre "évaluation par avis" quant à lui oriente les agents de voyages sur le bon choix d'hôtel. Tenant compte de l'expérience globale des précédents voyageurs, les agents peuvent s'assurer que les paramètres sélectionnés répondent aux attentes des clients en leur garantissant le séjour parfait.



Carte interactive RateHawk propose un vaste choix de filtres géographiques liés à différents critères tels que l’emplacement depuis le centre-ville, la plage ou le télésiège. Les préférences de vos clients quant à l’emplacement des hôtels choisis, qu'il s'agisse du centre-ville, d'un quartier, d’un monument ou tout simplement de la station de métro la plus proche sont cependant pris en compte.



Chaque fonctionnalité du plan interactif de RateHawk est particulièrement utile pour les clients ayant des impératifs en termes de distance. Les agents peuvent facilement trouver des hôtels correspondant à leurs critères tout en explorant les différentes options à proximité grâce à une interface cartographique intuitive.



L’avantage significatif de la carte est l'outil “drapeau” qui permet aux agents de marquer un emplacement spécifique et d’initier une recherche dans un rayon défini. Cette fonctionnalité sera plus que pratique pour les voyageurs d'affaires assistant à des conférences ou des expositions, notamment grâce à la désignation du centre d'exposition permettant de localiser les hôtels dans le quartier souhaité.



La recherche cartographique de RateHawk dispose également d’une règle permettant d’obtenir les distances précises entre différents points. Cet outil vous aide à calculer le temps de trajet vers les attractions, les gares et d’autres lieux, que ce soit à pied ou en transports en commun.

Le plan géographique sur RateHawk est illimitée. Cela signifie que les agents peuvent consulter la carte en dehors de la ville de leur choix et consulter les options dans les villes et zones à proximité.



L’image panoramique de la rue, disponible en cliquant sur l’adresse de la page de l’hôtel, enrichit votre recherche par une représentation visuelle du quartier. Cette fonctionnalité donne un aperçu de l'extérieur du bâtiment, de la proximité des routes, des transports publics, des magasins et cafés, tout en garantissant aux agents et clients une vision globale de l’environnement.





Au-delà du basic Les multiples filtres de RateHawk ne se limitent pas à la localisation. Le filtre "Paiement et réservation" offre une grande flexibilité, permettant ainsi aux agents d'identifier les options offrant l'annulation sans frais.



Celui-ci donne aux utilisateurs la possibilité d'annuler leurs réservations jusqu'à une certaine date, leur conférant ainsi une plus grande souplesse.



La rubrique “Equipements et services de l'hôtel" est un outil pratique pour sélectionner les services utiles aux clients. Qu'il s'agisse d'un parking, d'une salle de conférence pour les réunions d'affaires ou de la proximité avec une plage ou d’une station de ski, tout y est pour assurer aux agents la parfaite compatibilité de l’hébergement avec les besoins des clients.



La rubrique "Equipements de la chambre" affine encore plus le choix du client, permettant aux agents de sélectionner des chambres dotées de commodités bien précises, telles qu’un balcon, une vue panoramique, ou un type de couchage particulier.



Des études menées à l'échelle internationale montrent que le nombre d'animaux de compagnie a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. Ainsi, le filtre "Animaux autorisés" simplifie la recherche d'hébergements acceptant les animaux de compagnie.









Selon RateHawk, une recherche sur deux comprend le filtre Repas. Ainsi, un voyageur recherchant des hôtels proposant des formules de repas précises, telles que le petit-déjeuner, la demi-pension, la pension complète ou la formule tout compris, ce filtre peut l'aider à trouver les tarifs correspondant à ses préférences en termes de restauration.



Service de Pre-Check pour une réservation en toute confiance Afin de s'assurer que la réservation correspond aux attentes du client, RateHawk propose un service de Pre-Check. Ce service reconfirme chaque réservation auprès de l'hôtel avant l'arrivée des clients, en couvrant tous les détails, à savoir les noms des clients, les dates de réservation, les types de chambre et de lit, le type de repas, les taxes municipales obligatoires, etc. Cette approche proactive minimise le risque de mauvaises surprises lors du check-in, allégeant ainsi le stress des agents de voyages.



Grâce à l'offre complète de RateHawk et à son support de qualité, les professionnels du voyage sont en mesure de développer leur activité et de fournir un service de premier choix à leurs clients.



Contacter RateHawk



Email : france@ratehawk.com Site web : www.ratehawk.com

