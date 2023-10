L’outil de sélection RateHawk

Être agent de voyage, c’est exercer un métier exigeant. Souvent confronté à certains obstacles, celui-ci doit s’adapter aux changements, et parfois réussir l’impossible pour garantir la satisfaction de ses clients. Fort heureusement, à l’ère du numérique, les agents de voyage disposent d’un vaste choix d’outils et de produits adaptés à leurs besoins. Parmi eux figure RateHawk, une plateforme B2B dédiée à la réservation d'hôtels, de vols, de transferts et d’autres prestations liées au secteur du voyage.



RateHawk a récemment introduit un outil de sélection innovant, dont l’objectif est de rendre autonome les agents de voyage et d’optimiser leurs interactions avec le client, assurer un service de meilleure qualité, simplifier et alléger la charge de travail.



Rédigé par RateHawk le Lundi 23 Octobre 2023

Dénicher les pépites



Toutefois, les choses se compliquent d’habitude au moment de présenter cette sélection au client. Selon les études réalisées par RateHawk, certains agents de voyage passent un temps considérable à construire leur sélection : un processus manuel qui consiste à compiler une liste d’hôtels, effectuer divers copier/coller de formats différents vers un document Word et ajouter ses commentaires. Conscient de l’inefficacité de cette approche, RateHawk a développé un outil de sélection qui s’appuie sur un modèle conçu à cet effet. Celui-ci rend possible l’ajout de catégories de chambres et de tarifs directement depuis la page de l’hôtel.

L’une des principales responsabilités de l’agent de voyage est de conseiller et guider le client parmi les nombreuses options d’hébergement qui s’offrent à lui. Pour répondre à ce défi, RateHawk a mis en place une panoplie complète de filtres sophistiqués, offrant ainsi plus de 50 paramètres pour mieux cibler ses préférences et affiner la sélection d’hôtels. Ces filtres englobent différents critères, tels que le tarif, l’emplacement, la classification, la pension, les modes de paiement, les équipements de l’hôtel ou les caractéristiques de la chambre.Toutefois, les choses se compliquent d’habitude au moment de présenter cette sélection au client. Selon les études réalisées par RateHawk, certains agents de voyage passent un temps considérable à construire leur sélection : un processus manuel qui consiste à compiler une liste d’hôtels, effectuer divers copier/coller de formats différents vers un document Word et ajouter ses commentaires. Conscient de l’inefficacité de cette approche, RateHawk a développé un outil de sélection qui s’appuie sur un modèle conçu à cet effet. Celui-ci rend possible l’ajout de catégories de chambres et de tarifs directement depuis la page de l’hôtel.

Une présentation claire et personnalisée L’outil de sélection permet aux agents d’ajouter uniquement les chambres et les tarifs correspondant aux préférences du client, et de ce fait, de lui éviter d’être submergé par un trop vaste choix. Le template comporte également des photos de l’hôtel et des chambres sélectionnées. Chaque choix retenu peut être accompagné d’une note descriptive et d’informations complètes sur l’hôtel et les tarifs. La sélection est ensuite envoyée au client, par le biais d’un lien sous forme de page web ou d’un fichier PDF comportant le logo et les coordonnées de l’agence.



Les voyageurs qui préparent un voyage sur plusieurs destinations pourront retrouver toutes les offres sélectionnées pour eux par leur agent de voyage sur un seul et unique document.



L’outil de sélection permet également d’ajouter facilement sa commission au prix net, afin de présenter le montant global au client. Les commissions sont ainsi appliquées automatiquement à tous les tarifs ou peuvent être adaptées manuellement selon l'hôtel ou le tarif. Quel que soit le format choisi (lien ou fichier PDF), le client ne verra que le montant auquel vous voudrez lui vendre.



Plus de souplesse pour un meilleur engagement du client

Si l’agent souhaite faire bénéficier le client d'une réduction spéciale, il peut aisément l’indiquer dans la sélection. Le tarif est ajusté en conséquence et accompagné d’une mention spéciale. D’après les recherches RateHawk , un agent sur dix utilise la fonctionnalité de remise lors de la création d’une sélection d'hôtels.

L’étape de la réservation bénéficie également d’importantes améliorations depuis l’outil de sélection. Auparavant, lorsque le client sélectionnait son hôtel, l’agent devait alors reprendre la procédure de réservation de zéro, à savoir, retrouver l’option choisie au sein du système, rechercher le tarif souhaité, s’assurer que toutes les conditions répondaient aux souhaits du client, puis commencer la réservation. Aujourd’hui, grâce au nouveau système de sélection, le client n’a plus qu’à indiquer le tarif souhaité et appuyer sur le bouton « Réserver » sur le document. Un e-mail de confirmation est ensuite envoyé à l’agent qui peut ainsi finaliser la réservation d'un simple clic sur le bouton « Réserver ».



Branding et personnalisation La sélection d’hôtels est le fruit du travail de l’agent de voyage, mais celui-ci ne dispose pas toujours du temps suffisant ou des ressources pour la personnaliser avec son logo. Le nouvel outil de sélection permet d’intégrer le logo de l’agence au document, mais également d’ajouter ses coordonnées (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail). Aucune référence à la plateforme de réservation ne figure sur le document qui devient l’unique intermédiaire entre l’agent et le client. Si le client vient à consulter de nouveau la sélection quelques mois plus tard, il pourra facilement retrouver les coordonnées de son agent de voyages afin de reprendre l’organisation de son voyage.



En plus des options d’hébergement, il est également possible d’inclure des prestations supplémentaires au sein de la sélection et donc, d’étendre le forfait proposé au client.



Le secteur du voyage est en constante évolution, et les outils à disposition des agents deviennent de plus en plus complexes. L’outil de sélection RateHawk illustre parfaitement la manière dont la technologie vient faciliter le travail des professionnels du secteur, au bénéfice mutuel des agents et des clients.



Véritable game-changer, cette nouvelle version de l’outil de sélection est avant tout un gain de temps, mais également un moyen de personnaliser l’offre par le biais d’un format convivial. Par ailleurs, le nouvel outil a d’ores et déjà prouvé son efficacité. Selon RateHawk, les agences qui ont adopté et utilisent cette solution enregistrent un taux de conversion plus élevé. En tant qu’agent de voyage, placez cet outil puissant au cœur de votre travail, pour une expérience simple et sans soucis.



Contacter RateHawk



Site web :





Email : france@ratehawk.com Site web : www.ratehawk.com

Lu 177 fois Notez

Dans la même rubrique : < > TUI France : un hiver plein de promesses ! Savoie Mont Blanc, 1ère destination ski et outdoor au monde