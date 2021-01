RateHawk lance la vente de billets d’avion

Les professionnels auront accès aux vols réguliers de plus de 200 compagnies à travers le monde, et dans les prochains mois, sur plus de 150 compagnies low cost.



Pour pouvoir profiter de ce nouveau service, l’inscription sur le système RateHawk est préalablement nécessaire. Les billets réservés ou émis sont accessibles en ligne depuis la rubrique Billets d'avion, sur le compte RateHawk de la version Web du système.



Dans un futur proche, les réservations seront également consultables depuis l’application mobile, indique un communiqué.



"Des filtres sont mis à disposition pour pouvoir sélectionner un type de billet en particulier : celui-ci peut, par exemple, être trié en fonction de l’heure de départ ou d’arrivée, de la compagnie, du nombre d’escales ou de la franchise bagages accordée. Il est possible de réserver des billets en aller-simple, aller-retour, et multi-destinations (jusqu’à quatre vols). Le partenaire pourra également réserver en une fois jusqu’à neuf personnes par commande." ajoute encore la solution B2B.