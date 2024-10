RailEurope : RateHawk intègre le train

Le lancement de notre produit ferroviaire coïncide avec le début de la saison commerciale automnale et nous prévoyons une forte demande de la part des Sociétés de Gestion de Voyages (TMC) qui réservent des voyages d'affaires pour leurs clients.



Le transport ferroviaire est largement reconnu comme l'option la plus respectueuse de l'environnement, et comme de nombreuses entreprises accordent la priorité à la réduction de l'empreinte carbone et intègrent des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs programmes de voyages d'affaires, nos partenaires TMC peuvent grandement bénéficier de ce nouveau service de réservation

Nous avons d’ambitieux projets pour développer le service ferroviaire et sommes à la recherche de collaborations avec des fournisseurs de billets de train en Europe et sur d'autres continents

Nous sommes ravis de collaborer avec RateHawk pour que les voyages ferroviaires soient plus accessibles aux professionnels du voyage dans le monde entier. Ce partenariat dynamique reflète notre engagement mutuel à offrir des solutions de voyage harmonieuses grâce à une technologie avancée. Chez Rail Europe, nous pensons que le train est la meilleure façon de découvrir l’Europe, non seulement pour son efficacité, mais aussi pour son impact environnemental positif. J’ai pleinement confiance en la vision et la capacité de RateHawk à promouvoir le train et ensemble, nous espérons faire évoluer les préférences des voyageurs vers des options plus durables. En donnant aux agents de voyages les meilleurs outils pour intégrer les services ferroviaires, nous visons à faire de chaque voyage une expérience mémorable pour les voyageurs.

», a ajouté Fredrik Bonnalt.Les professionnels du voyage auront la possibilité de réserver des voyages en utilisant différents modes de paiement, notamment les paiements par carte, le virement bancaire, la limite de crédit ou tout avoir en cours. Il est également possible, en incluant sa marge, d’envoyer un lien de paiement au client.Le portefeuille de produits de RailEurope comprend les principaux transporteurs ferroviaires à travers l'Europe, incluant Italo en Italie, Renfe et Iryo en Espagne, SBB CFF FFS et Rhätische Bahn en Suisse, ÖBB en Autriche, TGV InOui en France, Rail Delivery Group au Royaume-Uni, Eurostar en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi que RegioJet en République Tchèque.», a ajouté Fredrik Bonnalt. Björn Bender , PDG de Rail Europe, a ajouté : «Les données de Phocuswright pour 2024 montrent que les réservations brutes de trains ont augmenté régulièrement d'une année sur l'autre, atteignant 112 millions de dollars en 2022, 147 millions de dollars en 2023 et 165 millions de dollars prévus en 2024. L’agence de recherche mondiale souligne également une augmentation de 18 points de pourcentage de la pénétration ferroviaire en ligne entre 2019 et 2023.