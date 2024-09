Train : Paris et Berlin reliées pour la 1ère fois

C'est un petit pas de plus, pour un secteur du tourisme moins carboné.Le trajet sera assuré en ICE, le train à grande vitesse de la DB. L’ICE 3 propose 444 places dont 111 en 1ère classe et atteint la vitesse de 320km/h sur la ligne à grande vitesse française.Durant les 8 heures du voyage, le train desservira les gares de Paris Gare de l’Est (son point de départ parisien), Strasbourg, Karlsruhe, Francfort Sud et Berlin.