SNCF et Michelin dévoilent le guide "Échappées en train régional"

Pour nous, le train est une thématique très importante que nous déclinons depuis ce premier partenariat

Face à l'engouement croissant des voyageurs pour des moyens de transport écologiques et pratiques, Michelin Éditions etont renouvelé leur partenariat pour lancer, un guide d'inspiration destiné aux Franciliens et aux visiteurs de passage.Ce guide proposevers l'Île-de-France et cinq régions voisines :Forts du succès de leur première collaboration enavec le guide « Vacances en train », qui invitait à découvrir, Michelin et SNCF Voyageursen valorisant des destinations. "", souligneLe nouveau guide proposepour organiser des, avec des détails sur les accès en train, la location de vélos, des cartes des lieux de visite, des QR codes pour télécharger les traces GPS de randonnées, ainsi que des suggestions d'adresses où manger et dormir. Il met également en avant des destinations notées selon le système Michelin, de celles qui, directeur marketing et développement TER, rappelle que près de la moitié des voyageurs en TER sont occasionnels et que ce guide vise à les encourager à redécouvrir la richesse des destinations accessibles en Transilien et TER, tout en répondant aux nouvelles attentes des voyageurs soucieux de leur empreinte carbone.