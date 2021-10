Guide "Vacances en train" : 40 voyages sans voiture pour parcourir la France

La ligne Paris-Caen-Cherbourg

François Letourneur, embauché en 1999 à la SNCF, fait partie des passionnés du rail et plus particulièrement de la ligne Paris-Caen-Cherbourg, ligne qu’il connaît depuis toujours. Aujourd’hui, cela fait 15 ans que François est conducteur sur cette ligne, une ligne qui n’a plus de secret pour lui.



« Elle a un profil particulier, fait de montées et de descentes, elle traverse les plaines de Caen, les marais de Carentan, il y a aussi le côté vallonné du pays d’Auge, les grands champs, le grenier de la France du côté d’Évreux et ensuite le bassin Parisien par Mantes-la-Jolie, les paysages sont magnifiques. » Pour François, tout l’intérêt de la ligne est là : « on change de paysage tous les 50 km ». Au-delà des paysages, « c’est une ligne très familiale ; on a aussi nos abonnés avec qui on échange régulièrement… c’est une ligne qui vit ».



La ligne Nice- Tende

Évelyne Diana, Cadre Ressources Humaines SNCF pour la Direction de Lignes Côte d’Azur, nous raconte sa ligne. « Tout au long de la ligne Nice- Tende, les voyageurs traversent des ouvrages d’art comme le tunnel du col de Braus (5 939 m de long), le viaduc de Scarassouï, ainsi que d’impressionnants tunnels hélicoïdaux, offrant des vues plongeantes sur la vallée et ses villages perchés, comme celui de Saorge. Un peu plus haut, ils découvrent l’architecture baroque des chapelles, comme celle de Notre-Dame-des-Fontaines à La Brigue et peuvent visiter le musée des Merveilles à Tende. La ligne, inaugurée en 1928, compte 1 000 m de dénivelé et suit le tracé de l’ancienne route du sel. Elle se remet aujourd’hui de la terrible tempête Alex du 2 octobre 2020 qui s’est abattue sur la vallée. Véritable ligne de vie pour l’ensemble de ses habitants, les circulations ont pu reprendre depuis le 3 mai 2021. Voyager au coeur des vallées du Paillon, de la Bévéra et de la Roya avec le Train des Merveilles restera un souvenir inoubliable. Le bonus ? Un guide conférencier les accompagne chaque jour en été pour mieux profiter de cette ligne. »