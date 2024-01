Eurostar continue sa transformation grâce à de nouveaux accessoires

À un peu plus d’un an des Jeux Olympiques de Paris, Eurostar Group devient le transporteur officiel des équipes Olympiques et Paralympiques du Royaume-Uni, de la Belgique et des Pays-Bas.Eurostar Group reprend des couleurs en 2022 et rembourse une partie de sa dette covid. L'entité qui rassemble désormais Thalys et Eurostar a transporté 14,8 millions de passagers. Le Groupe note une reprise du trafic affaires en 2023 à 80% des volumes pré-pandémiques.Après avoir connu une reprise importante du voyage d'affaires en 2022, boostée par les considérations RSE des entreprises, Eurostar Group, qui regroupe désormais les marques Eurostar et Thalys vise 30 millions de passagers par an dans les dix prochaines années.