Perturbations du contrôle aérien : "La France est le problème" pour le patron de l'IATA

il n'y a que l'Europe qui a mis en place aujourd'hui des mandats pour une augmentation assez significative de l'obligation d'incorporer du SAF à partir de 2025

Des quotas qui évidemment influeront sur la compétitivité des compagnies aériennes

C'est finalement ça qui va obliger les compagnies aériennes et les producteurs à investir dans le bio SAF. »

Il faut réfléchir pour protéger les compagnies aériennes européennes. La solution c'est que ces mandats d’obligation, petit à petit, s'homogénéisent au niveau mondial. Parce que, finalement, une compagnie aérienne peut vivre avec, "un carburant cher", si toutes les compagnies sont logées à la même enseigne