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LATAM Airlines Group vise une flotte de 410 avions d’ici 2026

Croissance de flotte et objectif de neutralité carbone


LATAM Airlines Group poursuit l’expansion et la modernisation de sa flotte. La compagnie prévoit d’exploiter 410 avions d’ici 2026, avec l’arrivée de nouveaux appareils destinés à renforcer sa connectivité et à accélérer le renouvellement de ses avions vers des modèles de dernière génération, moins émetteurs de CO₂.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 09:45

LATAM Airlines Group poursuit l’expansion et la modernisation de sa flotte - Depositphotos.com @Boarding2Now
LATAM Airlines Group poursuit l’expansion et la modernisation de sa flotte - Depositphotos.com @Boarding2Now
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LATAM Airlines Group poursuit sa stratégie de croissance et de modernisation de flotte.

La compagnie annonce prévoir l’exploitation de 410 appareils d’ici la fin de l’année 2026, ce qui la positionnerait parmi les douze compagnies aériennes disposant des plus grandes flottes au monde.

À la fin de l’année 2025, le groupe comptait déjà 371 avions, après avoir intégré 26 nouveaux appareils au cours de l’année, tous de dernière génération. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2026 avec la livraison prévue de 41 nouveaux avions.

Parmi ces appareils figurent les premiers avions du constructeur brésilien Embraer exploités par le groupe.

Ils doivent permettre de renforcer le réseau domestique au Brésil et d’apporter davantage de flexibilité opérationnelle sur ce marché clé pour la compagnie.

Un premier Airbus XLR attendu en 2027

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La stratégie de renouvellement de flotte doit également se poursuivre en 2027, avec l’arrivée annoncée de 27 appareils supplémentaires, dont le premier avion du type Airbus A321XLR.

Ce modèle long-courrier monocouloir, développé par Airbus, doit permettre à la compagnie d’étendre sa capacité sur certaines routes de moyenne distance.

Selon Sebastián Acuto, directeur de la flotte et des projets chez LATAM Airlines Group, cette croissance vise à répondre à la demande croissante de connectivité, aussi bien au sein de la région qu’entre l’Amérique latine et les marchés internationaux.

Dans la continuité de ce plan de modernisation, LATAM prévoit d’intégrer plus de 130 nouveaux appareils d’ici la fin de la décennie. L’objectif affiché est que plus de 50 % de la flotte, soit au moins 200 avions, soit composée de modèles de dernière génération à l’horizon 2030.

Selon les données fournies par les constructeurs, ces appareils permettent de réduire les émissions de CO₂ de 20 % à 25 % par rapport aux générations précédentes, tout en améliorant l’efficacité énergétique.


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Tags : co2, latam airlines
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