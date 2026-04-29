Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes

Perchée sur les collines de Fiesole dominant Florence, la Villa San Michele, A Belmond Hotel vient de rouvrir après une méticuleuse rénovation qui a duré dix-huit mois.
Cet ancien couvent franciscain entame ainsi un nouveau chapitre en tant que destination idéale dédiée au bien-être et à la reconnexion.
Ouverte du printemps à l'hiver, cette propriété réputée pour sa façade inspirée de Michel-Ange et son panorama à couper le souffle, invite aussi les voyageurs à admirer ses paysages en constance évolution, saison après saison.
Au cœur du bois où Léonard de Vinci a tenté ses premiers vols, ses magnifiques jardins en terrasses, expression vivante de l'harmonie recherchée à la Renaissance, ont été]b redessinés par Luca Ghezzi Garden Design. Ils abritent un programme hebdomadaire d'expériences culturelles (concerts de musique, ateliers créatifs).
A la fois intimiste et majestueuse, la Villa San Michele rénovée conserve donc l'âme d'une résidence privée tout en incarnant le raffinement, l'harmonie naturelle et l'esprit créatif d'un lieu chargé d'histoire.
Les 39 chambres et suites , entièrement repensées par Luigi Gragola Architects, se répartissent entre le bâtiment historique et les jardins. Elles se veulent un hommage au savoir-faire toscan avec leurs cheminées en pierre restaurées avec goût, leurs fresques rafraîchies, leur mobilier élégant, leurs objets d'art et leurs précieuses tapisseries.
Cet ancien couvent franciscain entame ainsi un nouveau chapitre en tant que destination idéale dédiée au bien-être et à la reconnexion.
Ouverte du printemps à l'hiver, cette propriété réputée pour sa façade inspirée de Michel-Ange et son panorama à couper le souffle, invite aussi les voyageurs à admirer ses paysages en constance évolution, saison après saison.
Au cœur du bois où Léonard de Vinci a tenté ses premiers vols, ses magnifiques jardins en terrasses, expression vivante de l'harmonie recherchée à la Renaissance, ont été]b redessinés par Luca Ghezzi Garden Design. Ils abritent un programme hebdomadaire d'expériences culturelles (concerts de musique, ateliers créatifs).
A la fois intimiste et majestueuse, la Villa San Michele rénovée conserve donc l'âme d'une résidence privée tout en incarnant le raffinement, l'harmonie naturelle et l'esprit créatif d'un lieu chargé d'histoire.
Les 39 chambres et suites , entièrement repensées par Luigi Gragola Architects, se répartissent entre le bâtiment historique et les jardins. Elles se veulent un hommage au savoir-faire toscan avec leurs cheminées en pierre restaurées avec goût, leurs fresques rafraîchies, leur mobilier élégant, leurs objets d'art et leurs précieuses tapisseries.
La Villa San Michele : une offre très raffinée
Les chambres ont été soigneusement rénovées. Ici, la Suite "Gran Tour" © Adrian Gaut/Villa San Michele A Belmond Hotel
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Les menus des trois restaurants de l'hôtel guident les convives au fil d'un voyage sensoriel à travers les saveurs locales : cuisine italienne soignée au restaurant San Michele; plats décontractés au San Michele Grill, au bord de la piscine; table très raffinée sous la direction d'Alessandro Cozzolino au nouveau restaurant gastronomique Antesi.
Le Bar Doccia Villa San Michele, lui, a été rénové.
La Villa San Michele était déjà un sanctuaire dédié au bien-être. Depuis sa rénovation, elle se surpasse grâce à une nouvelle gamme d'expériences proposées par son Spa by Guerlain doté de trois salles de soin, dont une suite double. Ses soins sur mesure ont été pensés pour nourrir le corps, restaurer l'équilibre émotionnel et favoriser la vitalité à long terme.
Par ailleurs, la piscine panoramique chauffée domine trois hectares de forêt, offrant une toile de fond naturelle pour les expériences revigorantes imaginées en partenariat avec la maison milanaise La DoubleJ fondée par JJ Martin.
Le programme annuel de cours hebdomadaires, les résidences mensuelles animées par des praticiens intervenants et les retraites saisonnières intimistes autour du yoga Kundalini, de la sonothérapie et du yoga nidra, sont co-organisés par JJ Martin.
Grâce à des navettes quotidiennes, les clients peuvent également aller très facilement explorer le centre de Florence, ses trésors architecturaux et artistiques, son artisanat réputé, puis retrouver la sérénité de la Villa pour se détendre.
Le Bar Doccia Villa San Michele, lui, a été rénové.
La Villa San Michele était déjà un sanctuaire dédié au bien-être. Depuis sa rénovation, elle se surpasse grâce à une nouvelle gamme d'expériences proposées par son Spa by Guerlain doté de trois salles de soin, dont une suite double. Ses soins sur mesure ont été pensés pour nourrir le corps, restaurer l'équilibre émotionnel et favoriser la vitalité à long terme.
Par ailleurs, la piscine panoramique chauffée domine trois hectares de forêt, offrant une toile de fond naturelle pour les expériences revigorantes imaginées en partenariat avec la maison milanaise La DoubleJ fondée par JJ Martin.
Le programme annuel de cours hebdomadaires, les résidences mensuelles animées par des praticiens intervenants et les retraites saisonnières intimistes autour du yoga Kundalini, de la sonothérapie et du yoga nidra, sont co-organisés par JJ Martin.
Grâce à des navettes quotidiennes, les clients peuvent également aller très facilement explorer le centre de Florence, ses trésors architecturaux et artistiques, son artisanat réputé, puis retrouver la sérénité de la Villa pour se détendre.
Quarante-cinq ans d'histoire
Une offre renouvellée dédiée au bien-être et à la reconnexion © Cristina Troisi/Villa San Michele A Belmond Hotel
Depuis l'acquisition de l'hôtel Cipriani à Venise en 1976, Belmond s'est constitué un portefeuille de 43 propriétés d'exception réparties dans 24 pays et territoires.
Belmond exploite aussi le train de luxe Venice Simplon-Orient-Express depuis 1982. Depuis 2019, Belmond fait partie du groupe de luxe mondial LVMH.
Belmond exploite aussi le train de luxe Venice Simplon-Orient-Express depuis 1982. Depuis 2019, Belmond fait partie du groupe de luxe mondial LVMH.
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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