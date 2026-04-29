Florence : La Villa San Michele, A Belmond Hotel rouvre ses portes

Perchée sur les collines de Fiesole dominant Florence,Cet ancien couvent franciscain entame ainsi un, cette propriété réputée pour saet son, invite aussi les voyageurs à admirer ses paysages en constance évolution, saison après saison.Au cœur du bois où Léonard de Vinci a tenté ses premiers vols, ses, expression vivante de l'harmonie recherchée à la Renaissance, ont été]b redessinés par. Ils abritent unA la fois intimiste et majestueuse, la Villa San Michele rénovée conserve donc l'âme d'une résidence privée tout en incarnant le raffinement, l'harmonie naturelle et l'esprit créatif d'un lieu chargé d'histoire.Les, entièrement repensées par, se répartissent entre le bâtiment historique et les jardins. Elles se veulent unavec leurs cheminées en pierre restaurées avec goût, leurs fresques rafraîchies, leur mobilier élégant, leurs objets d'art et leurs précieuses tapisseries.