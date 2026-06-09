Patrice Caradec (SETO) : "En ce début juin, nous avons endigué l’hémorragie"

TourMaG – Cuba, c’est « mort » ?



Patrice Caradec : J'ai la larme à l'œil en parlant de Cuba. C'est une destination que j'adore. Clairement, Cuba est en train de sortir complètement de la carte.



On est à –75 % sur Cuba. Il n'y a plus d'accessibilité. Il n'y a plus de capacité. Il faut passer par Madrid pour y aller. Il n'y a plus de vol point à point. Voilà, le marché est en train de disparaître.



Et là, on apprend en plus que les Canadiens d'Air Transat ne volent même plus sur Cuba au départ de Montréal et de Toronto. J'en frémis pour mes amis cubains.



TourMaG – Il va falloir attendre que ce soit le 52ᵉ État américain pour que le tourisme revienne ?



Patrice Caradec : Je vous laisse le soin d’en parler, mais j’ai bien peur qu’on y aille tout droit !



TourMaG – À propos des destinations refuges, dont on parle à chaque fois qu’il y a un conflit, vous confirmez les destinations que l’on évoque, par exemple la Grèce ?



Patrice Caradec : La destination refuge, c’est la proximité.



La Grèce n'a pas encore démontré qu'elle allait faire un bel été. Il y a encore beaucoup à faire sur la Grèce. Par contre, oui, les Baléares, le Maroc, la Tunisie se maintiennent assez bien.



Quand je dis Baléares, toute l'Espagne, y compris aussi l'Italie continentale, les îles italiennes. Ce qui est assez proche, en fait.



Les gens partiront moins longtemps, partiront moins loin. C'est sans doute lié à un budget encore plus contraint que d'habitude.



TourMaG - Au congrès IATA à Rio de Janeiro, Ben Smith s’est dit confiant sur les approvisionnements de kérosène jusqu’en août. Ensuite, il semblait plus réservé. Est-ce que les tour-opérateurs ont aussi cette inquiétude au delà du mois d’août ?



Patrice Caradec : On est vigilants. Je trouve que les nouvelles sont globalement rassurantes. Je pense qu'on a un peu trop précipité l'idée d'une pénurie de carburant dans l'esprit du consommateur.



Ça a beaucoup impacté justement le désir de vacances des clients, qui avaient peur de partir sans pouvoir revenir. Sincèrement, honnêtement, je suis assez rassuré dorénavant sur ce sujet.