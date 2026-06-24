Dubaï, Abou Dabi, Qatar... : "les départs peuvent reprendre" annonce le SETO

Les départs vers l'Arabie Saoudite, Bahrein, les Emirats arabes unis, la Jordanie, Oman et le Qatar peuvent reprendre - Depositphotos.com, TTstudio
Alors qu'un protocole d’accord a été signé entre les États-Unis et l’Iran le 17 juin 2026, le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a levé sa recommandation déconseillant de se rendre en Arabie Saoudite (à l’exception de la partie de la frontière avec le Yémen), à Bahrein, aux Emirats arabes unis et au Qatar.
En conséquence le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) recommande à ses membres les dispositions suivantes pour les voyages à forfait :
- les départs vers les destinations du Golfe Persique (Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar) peuvent reprendre ;
- les départs vers d’autres destinations avec des vols transitant par les aéroports de la région, peuvent s’effectuer.
En conséquence le Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO) recommande à ses membres les dispositions suivantes pour les voyages à forfait :
- les départs vers les destinations du Golfe Persique (Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, Jordanie, Oman, Qatar) peuvent reprendre ;
- les départs vers d’autres destinations avec des vols transitant par les aéroports de la région, peuvent s’effectuer.
Une situation qui reste très évolutive
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Dans un communiqué, le syndicat rappelle également "le sérieux des compagnies aériennes du Golfe, la sécurité des clients restant une priorité absolue pour toutes ces compagnies qui confirment régulièrement l’opérabilité des vols de continuation".
A noter toutefois que les départs vers l’Irak, le Koweit, Israël et le Liban restent suspendus "dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation à destination.
Cette situation restant très évolutive, elle est susceptible de changer à tout moment".
Pour les voyages concernés, les tour-opérateurs doivent informer leurs clients dans les meilleurs délais et se tenir à leur disposition ainsi que celle des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations et apporter des solutions aux cas particuliers.
A noter toutefois que les départs vers l’Irak, le Koweit, Israël et le Liban restent suspendus "dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation à destination.
Cette situation restant très évolutive, elle est susceptible de changer à tout moment".
Pour les voyages concernés, les tour-opérateurs doivent informer leurs clients dans les meilleurs délais et se tenir à leur disposition ainsi que celle des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations et apporter des solutions aux cas particuliers.