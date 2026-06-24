Dubaï, Abou Dabi, Qatar... : "les départs peuvent reprendre" annonce le SETO

le sérieux des compagnies aériennes du Golfe, la sécurité des clients restant une priorité absolue pour toutes ces compagnies qui confirment régulièrement l’opérabilité des vols de continuation

dans l’attente d’une meilleure visibilité sur la situation à destination.

restant très évolutive, elle est susceptible de changer à tout moment".

Dans un communiqué, le syndicat rappelle également "".A noter toutefois quePour les voyages concernés, les tour-opérateurs doiventet se tenir à leur disposition ainsi que celle des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations et apporter des solutions aux cas particuliers.