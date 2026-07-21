Oman, Qatar, Émirats arabes unis... quelles consignes pour les voyageurs français ?

À Oman, les ressortissants français sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance à la suite des frappes iraniennes ayant visé le territoire.



Les déplacements dans les régions de Salalah, Douqm, Moussandam ainsi qu'à la frontière avec le Yémen sont déconseillés sauf raison impérative.



En cas d'alerte, le Quai d'Orsay recommande de suivre les consignes des autorités locales, de se mettre à l'abri et de s'éloigner des installations militaires ou de sécurité.



Le ministère a également actualisé ses recommandations pour les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn.



Dans ces quatre pays, les autorités françaises appellent les voyageurs à faire preuve d'une vigilance renforcée, à suivre les instructions des autorités locales et en cas d'incident et à rester informés de l'évolution de la situation régionale.