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Oman, Qatar, Émirats arabes unis... quelles consignes pour les voyageurs français ?

Le MEAE a actualisé ses recommandations pour plusieurs pays du Golfe et la Jordanie


Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour plusieurs destinations du Moyen-Orient, dans un contexte de tensions régionales persistantes. Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et la Jordanie font l'objet de recommandations de vigilance à destination des ressortissants français.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 13:07

Le Quai d'Orsay a actualisé ses conseils aux voyageurs pour plusieurs pays du Moyen-Orient - DepositPhotos.com, titoOnz
Le Quai d'Orsay a actualisé ses conseils aux voyageurs pour plusieurs pays du Moyen-Orient - DepositPhotos.com, titoOnz
CroisiEurope
Alors que plusieurs destinations du Golfe restent accessibles aux voyageurs français, le Quai d'Orsay appelle à une vigilance accrue.

Les recommandations diffèrent selon les pays, mais les autorités françaises invitent systématiquement les voyageurs à suivre les consignes locales, à consulter régulièrement les informations de leur compagnie aérienne et à s'inscrire sur le dispositif Fil d'Ariane avant leur départ.

En Jordanie, où le territoire est régulièrement survolé, voire ciblé, par des missiles et drones iraniens depuis le 9 juillet, le ministère recommande une vigilance particulière.

Les voyageurs sont invités à prêter attention aux sirènes d'alerte, à se mettre immédiatement à l'abri en cas d'alerte et à éviter les secteurs d'Azraq et de Mafraq, au nord-est du pays.

Une vigilance particulière est également recommandée dans la région d'Aqaba. Si l'espace aérien reste ouvert, les voyageurs sont invités à vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne.

Vigilance renforcée dans plusieurs pays du Golfe

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À Oman, les ressortissants français sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance à la suite des frappes iraniennes ayant visé le territoire.

Les déplacements dans les régions de Salalah, Douqm, Moussandam ainsi qu'à la frontière avec le Yémen sont déconseillés sauf raison impérative.

En cas d'alerte, le Quai d'Orsay recommande de suivre les consignes des autorités locales, de se mettre à l'abri et de s'éloigner des installations militaires ou de sécurité.

Le ministère a également actualisé ses recommandations pour les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn.

Dans ces quatre pays, les autorités françaises appellent les voyageurs à faire preuve d'une vigilance renforcée, à suivre les instructions des autorités locales et en cas d'incident et à rester informés de l'évolution de la situation régionale.

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Tags : bahrein, crise golfe, emirats arabes unis, jordanie, koweit, oman, qatar
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