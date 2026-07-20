La Toscane version arty : un road trip hors des sentiers battus

La Toscane autrement : quand l’art contemporain sublime la Renaissance - Depositphotos.com, Kassandra2
Que diraient Michel-Ange ou Leonard de Vinci s’ils revenaient au XXIe siècle ?
Ils retrouveraient le doux parfum de la Toscane, ses villages médiévaux et ses collines aux cyprès, si chères aux touristes d’aujourd’hui…
Sans doute seraient-ils aussi heureux de voir que l’art règne toujours en maître, avec des œuvres monumentales qui parsèment la campagne et le cœur des villes.
Voilà l’intérêt - un de plus ! - de cette région de cocagne. Depuis plusieurs années, des artistes contemporains y ont apposé leur touche, égrenant leurs créations dans la nature ou les quartiers urbains.
Comme à Florence. Avec son Ponte Vecchio, ses Galeries des Offices et de l’Académie, la capitale toscane est fière de son patrimoine Renaissance. Mais elle embrasse aussi, en plusieurs lieux, l’art contemporain.
Aux Jardins de Boboli, nés sous les Médicis et plus célèbre parc de la ville, la tête monumentale fissurée en bronze de l’artiste polonais Igor Mitoraj trône au milieu de sculptures antiques et classiques, dans un contraste saisissant.
Ils retrouveraient le doux parfum de la Toscane, ses villages médiévaux et ses collines aux cyprès, si chères aux touristes d’aujourd’hui…
Sans doute seraient-ils aussi heureux de voir que l’art règne toujours en maître, avec des œuvres monumentales qui parsèment la campagne et le cœur des villes.
Voilà l’intérêt - un de plus ! - de cette région de cocagne. Depuis plusieurs années, des artistes contemporains y ont apposé leur touche, égrenant leurs créations dans la nature ou les quartiers urbains.
Comme à Florence. Avec son Ponte Vecchio, ses Galeries des Offices et de l’Académie, la capitale toscane est fière de son patrimoine Renaissance. Mais elle embrasse aussi, en plusieurs lieux, l’art contemporain.
Aux Jardins de Boboli, nés sous les Médicis et plus célèbre parc de la ville, la tête monumentale fissurée en bronze de l’artiste polonais Igor Mitoraj trône au milieu de sculptures antiques et classiques, dans un contraste saisissant.
Florence, parc artistique Enzo Pazzagli
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Au Jardin des Roses, près de l’esplanade Michel-Ange, l’artiste belge Jean-Michel Folon a disséminé des sculptures en bronze qui dialoguent avec l’environnement. La vue sur le centre historique depuis ce parc y est en prime époustouflante.
Au sud de Florence, surprise aussi au parc artistique Enzo Pazzagli. Il rassemble environ 200 sculptures dont la majorité provient de cet artiste spécialiste du métal, qui a également composé ici « La Trinité », une installation inédite de 300 cyprès plantés de façon à représenter un visage.
A 40 minutes de route de Florence, Prato, ancienne cité textile, mérite le détour pour son Centre pour l’art contemporain « Luigi Pecci ».
L’édifice métallique design, en demi-lune, enserre le bâtiment originel et révèle des collections permanentes d’arts visuels et du spectacle, du cinéma, du design et de la mode, ainsi que des œuvres des plus grands artistes du XXe et XXIe siècle (Jan Fabre, Anish Kapoor…).
Au sud de Florence, surprise aussi au parc artistique Enzo Pazzagli. Il rassemble environ 200 sculptures dont la majorité provient de cet artiste spécialiste du métal, qui a également composé ici « La Trinité », une installation inédite de 300 cyprès plantés de façon à représenter un visage.
A 40 minutes de route de Florence, Prato, ancienne cité textile, mérite le détour pour son Centre pour l’art contemporain « Luigi Pecci ».
L’édifice métallique design, en demi-lune, enserre le bâtiment originel et révèle des collections permanentes d’arts visuels et du spectacle, du cinéma, du design et de la mode, ainsi que des œuvres des plus grands artistes du XXe et XXIe siècle (Jan Fabre, Anish Kapoor…).
A Prato, des « expos » de renommée internationale
Cette institution italienne, référence de l’avant-garde artistique, propose chaque année des expositions de renommée internationale.
Du jardin du musée où trônent aussi des œuvres, un parcours d’art contemporain dévoile une dizaine d’installations disséminées en ville : la sculpture en fer « Reflet de l’ordre cosmique », d’Eliseo Mattiacci ; la structure ronde en tubes d’acier « Mazzocchio », de Ben Jacober et Jannick Vu…
De Prato, cap sur Peccioli et son MACCA (Musée d’Art Contemporain à Ciel ouvert), à moins de cent kilomètres au sud-ouest de Florence. Dans ce village de la Valdera, vallée pisane bordée de coteaux à vignes et à oliviers, plus de 70 installations sont éparpillées dans les rues et la nature alentour.
Les plus spectaculaires ? Des sculptures de trois à neuf mètres de haut représentant des figures humaines sortant de terre, métaphore de la renaissance.
La balade dans Peccioli, dont les maisons s’alignent joliment au faîte d’une colline, conduit aussi à la passerelle métallique entourée d’un « ruban » coloré, de l’artiste italien Patrick Tuttofuoco (Endless Sunset), et à un mur parsemé de photos d’yeux, de Vittorio Corsini (Lo sguardo di Peccioli).
Du jardin du musée où trônent aussi des œuvres, un parcours d’art contemporain dévoile une dizaine d’installations disséminées en ville : la sculpture en fer « Reflet de l’ordre cosmique », d’Eliseo Mattiacci ; la structure ronde en tubes d’acier « Mazzocchio », de Ben Jacober et Jannick Vu…
De Prato, cap sur Peccioli et son MACCA (Musée d’Art Contemporain à Ciel ouvert), à moins de cent kilomètres au sud-ouest de Florence. Dans ce village de la Valdera, vallée pisane bordée de coteaux à vignes et à oliviers, plus de 70 installations sont éparpillées dans les rues et la nature alentour.
Les plus spectaculaires ? Des sculptures de trois à neuf mètres de haut représentant des figures humaines sortant de terre, métaphore de la renaissance.
La balade dans Peccioli, dont les maisons s’alignent joliment au faîte d’une colline, conduit aussi à la passerelle métallique entourée d’un « ruban » coloré, de l’artiste italien Patrick Tuttofuoco (Endless Sunset), et à un mur parsemé de photos d’yeux, de Vittorio Corsini (Lo sguardo di Peccioli).
Andrea Bocelli et ArtInsolite
Il ne faut pas manquer non plus à Ghizzano, un hameau de Peccioli, la surprenante Voie médiane, du britannique David Tremlett : ses dessins muraux soulignent les fenêtres des maisons de la Via di Mezzo, rappelant par leurs tons verts et bruns acryliques les couleurs des collines alentour.
Situé à une dizaine de kilomètres de Peccioli, Lajatico donne la réplique. Ici aussi, l’art contemporain transcende le patrimoine. On doit cet élan au célèbre ténor Andrea Bocelli. Né à Lajatico en 1958, il y a créé le Théâtre du Silence, un festival d’été qu’il a lui-même qualifié de « Woodstock du Bel Canto ».
L’évènement d’art contemporain ArtInsolite s’y est greffé, attirant des créateurs qui ont habillé les bâtiments du village de leurs œuvres, traçant un « chemin d’art » insolite.
Situé à une dizaine de kilomètres de Peccioli, Lajatico donne la réplique. Ici aussi, l’art contemporain transcende le patrimoine. On doit cet élan au célèbre ténor Andrea Bocelli. Né à Lajatico en 1958, il y a créé le Théâtre du Silence, un festival d’été qu’il a lui-même qualifié de « Woodstock du Bel Canto ».
L’évènement d’art contemporain ArtInsolite s’y est greffé, attirant des créateurs qui ont habillé les bâtiments du village de leurs œuvres, traçant un « chemin d’art » insolite.
Sculptures monumentales dans la campagne
A voir : le « restaurant d’art moderne », curieux autel rouge surmonté d’une œuvre, installé dans une cave rocheuse voûtée ; un bulbe-racine, épousant avec emphase un mur de vieilles pierres.
Autour du lieu du festival, la campagne aride aux champs ondulés accueille aussi des sculptures modernes, mélange délicieux de ruralité et de land art.
Plus loin, voici Volterra. Proche de San Giminiano, illustre village aux hautes tours médiévales, ce gros bourg d’origine étrusque perché sur une crête et ponctué de palais, d’églises et de tours, domine une campagne émaillée de sculptures monumentales géométriques (anneau, « flèche », pieux…).
Réalisées par l’artiste Mauro Staccioli (1937-2018), enfant de la région, elles scandent subtilement le paysage agricole, qui passe du vert au jaune paille au gré des saisons.
Autour du lieu du festival, la campagne aride aux champs ondulés accueille aussi des sculptures modernes, mélange délicieux de ruralité et de land art.
Plus loin, voici Volterra. Proche de San Giminiano, illustre village aux hautes tours médiévales, ce gros bourg d’origine étrusque perché sur une crête et ponctué de palais, d’églises et de tours, domine une campagne émaillée de sculptures monumentales géométriques (anneau, « flèche », pieux…).
Réalisées par l’artiste Mauro Staccioli (1937-2018), enfant de la région, elles scandent subtilement le paysage agricole, qui passe du vert au jaune paille au gré des saisons.
Le Jardin des Tarots, de Niki de Saint Phalle
200 kilomètres séparent Volterra de Capalbio, à l’extrémité sud de la Toscane, près de la région du Latium.
Le détour en vaut la peine car cette petite ville perchée dominant la mer est l’écrin du Jardin des Tarots, de Niki de Saint Phalle.
Amoureuse du style de Gaudí, l’artiste franco-américaine souhaitait créer son propre parc de sculptures, après avoir installé des œuvres partout dans le monde. En 1974, deux amis italiens lui proposent un terrain à Garavicchio, à 6 km de Capalbio.
Pendant 20 ans, avec l’aide de proches et d’habitants, elle va travailler d’arrache pied à ce jardin, basé sur la symbolique des cartes du tarot.
Ainsi découvre-t-on une série de sculptures monumentales aux formes saint-phallienes, girondes et couvertes de mosaïques : le Magicien, le Papessa, la Tour de Babel, le Monde, l’Ermite… Géré par une fondation, le Jardin des Tarots est la réalisation majeure de Niki de Saint-Phalle.
Le détour en vaut la peine car cette petite ville perchée dominant la mer est l’écrin du Jardin des Tarots, de Niki de Saint Phalle.
Amoureuse du style de Gaudí, l’artiste franco-américaine souhaitait créer son propre parc de sculptures, après avoir installé des œuvres partout dans le monde. En 1974, deux amis italiens lui proposent un terrain à Garavicchio, à 6 km de Capalbio.
Pendant 20 ans, avec l’aide de proches et d’habitants, elle va travailler d’arrache pied à ce jardin, basé sur la symbolique des cartes du tarot.
Ainsi découvre-t-on une série de sculptures monumentales aux formes saint-phallienes, girondes et couvertes de mosaïques : le Magicien, le Papessa, la Tour de Babel, le Monde, l’Ermite… Géré par une fondation, le Jardin des Tarots est la réalisation majeure de Niki de Saint-Phalle.
Louise Bourgeois et Daniel Buren à Gaiole in Chianti
La boucle remontant vers le nord et Florence se poursuit à travers les meilleures terres viticoles de Toscane. Bonne pioche ! Car là aussi, l’art contemporain s’affiche, au cœur des vignes.
A Montepulciano, splendide village toscan médiéval, le domaine Cantine Dei accueille plusieurs sculptures en pierre imposantes, œuvres d’artistes italiens et étrangers.
Plus riche encore, le domaine Castello di Ama, à Gaiole in Chianti s’agrémente d’un parcours d’art contemporain. Une quinzaine d’artistes internationaux, parmi lesquels et le sud-coréen Lee Hufan (exposé de façon pérenne à Arles), ont conçu des œuvres magistrales, captant et révélant le sens du lieu.
Daniel Buren a également imaginé un mur vitré de 25 m de long parsemé de fenêtres carrées qui encadrent et valorisent le paysage viticole.
A Montepulciano, splendide village toscan médiéval, le domaine Cantine Dei accueille plusieurs sculptures en pierre imposantes, œuvres d’artistes italiens et étrangers.
Plus riche encore, le domaine Castello di Ama, à Gaiole in Chianti s’agrémente d’un parcours d’art contemporain. Une quinzaine d’artistes internationaux, parmi lesquels et le sud-coréen Lee Hufan (exposé de façon pérenne à Arles), ont conçu des œuvres magistrales, captant et révélant le sens du lieu.
Daniel Buren a également imaginé un mur vitré de 25 m de long parsemé de fenêtres carrées qui encadrent et valorisent le paysage viticole.
Antinori et son chai design
Une vingtaine de kilomètres avant de retrouver la grande cité toscane, à San Casciano in Val di Pesa, le domaine viticole Antinori, lui, joue la carte du chai design. Inauguré en 2012, sa forme audacieuse à l’allure de cathédrale du vin fait la part belle aux matériaux locaux, terre cuite, bois, verre…
Doté d’un spectaculaire escalier en colimaçon, il surplombe la campagne depuis une terrasse entourée de vignes plantées du cépage typique du Chianti, le Sangiovese.
Dans la même famille depuis… 26 générations, le domaine, avec son accademia (collection d’œuvres toscanes) et son Antinori Art Project (expositions d’artistes contemporains) est l’incarnation d’une culture régionale arty portée ici à son firmament.
Doté d’un spectaculaire escalier en colimaçon, il surplombe la campagne depuis une terrasse entourée de vignes plantées du cépage typique du Chianti, le Sangiovese.
Dans la même famille depuis… 26 générations, le domaine, avec son accademia (collection d’œuvres toscanes) et son Antinori Art Project (expositions d’artistes contemporains) est l’incarnation d’une culture régionale arty portée ici à son firmament.
Info pratiques
La région est accessible en avion grâce aux vols reliant Paris et plusieurs villes françaises à Florence avec Volotea, Vueling et Air France, ou en train depuis Paris via Turin, en une dizaine d'heures.
L'itinéraire proposé forme une boucle au départ de Florence, passant par Prato, la Valdera, Volterra, Capalbio, Montepulciano et le Chianti.
Côté hébergements, plusieurs adresses de charme jalonnent le parcours : le Pitti Palace al Ponte Vecchio, à Florence, séduit par sa terrasse avec vue sur la ville ; l'Albergo Villa Nencini, près de Volterra, occupe une élégante demeure du XVIIᵉ siècle ; la Fattoria Biologica Poggio Foco, près de Capalbio, propose un séjour en agritourisme au cœur d'une ferme biologique ; enfin, Borgo Le Noci, à Gaiole in Chianti, offre une parenthèse raffinée dans les paysages viticoles toscans.
L'itinéraire proposé forme une boucle au départ de Florence, passant par Prato, la Valdera, Volterra, Capalbio, Montepulciano et le Chianti.
Côté hébergements, plusieurs adresses de charme jalonnent le parcours : le Pitti Palace al Ponte Vecchio, à Florence, séduit par sa terrasse avec vue sur la ville ; l'Albergo Villa Nencini, près de Volterra, occupe une élégante demeure du XVIIᵉ siècle ; la Fattoria Biologica Poggio Foco, près de Capalbio, propose un séjour en agritourisme au cœur d'une ferme biologique ; enfin, Borgo Le Noci, à Gaiole in Chianti, offre une parenthèse raffinée dans les paysages viticoles toscans.