La Toscane version arty : un road trip hors des sentiers battus

Cette institution italienne, référence de l’avant-garde artistique, propose chaque année des expositions de renommée internationale.



Du jardin du musée où trônent aussi des œuvres, un parcours d’art contemporain dévoile une dizaine d’installations disséminées en ville : la sculpture en fer « Reflet de l’ordre cosmique », d’Eliseo Mattiacci ; la structure ronde en tubes d’acier « Mazzocchio », de Ben Jacober et Jannick Vu…



De Prato, cap sur Peccioli et son MACCA (Musée d’Art Contemporain à Ciel ouvert), à moins de cent kilomètres au sud-ouest de Florence. Dans ce village de la Valdera, vallée pisane bordée de coteaux à vignes et à oliviers, plus de 70 installations sont éparpillées dans les rues et la nature alentour.



Les plus spectaculaires ? Des sculptures de trois à neuf mètres de haut représentant des figures humaines sortant de terre, métaphore de la renaissance.



La balade dans Peccioli, dont les maisons s’alignent joliment au faîte d’une colline, conduit aussi à la passerelle métallique entourée d’un « ruban » coloré, de l’artiste italien Patrick Tuttofuoco (Endless Sunset), et à un mur parsemé de photos d’yeux, de Vittorio Corsini (Lo sguardo di Peccioli).