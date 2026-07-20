Golf à Chypre : le parcours Minthis, dans les collines de Tsada, ancien monastère du XIIᵉ siècle, avec vue sur la mer © Minthis / Creative Tours Cyprus
Une île tempérée pour le golf presque toute l'année
Le climat chypriote est l'un des grands atouts de la destination pour les golfeurs. Avec près de 340 jours de soleil par an, un printemps qui démarre dès février et un automne qui se prolonge jusqu'en novembre, l'île offre une saison de jeu exceptionnellement longue en comparaison des grandes destinations golf européennes. En hiver, les températures diurnes restent souvent entre 15 et 20 °C sur la côte, ce qui permet de continuer à jouer confortablement pendant que le nord de l'Europe est arrêté par le froid. Les cinq parcours de l'île sont concentrés sur la moitié sud, à distance raisonnable des aéroports internationaux de Paphos (PFO) et de Larnaca (LCA). Quatre parcours se trouvent dans la région de Paphos, à moins de trente minutes de l'aéroport ; le cinquième, Limassol Greens, se situe à Limassol. Creative Tours Cyprus accompagne ses partenaires francophones dans la découverte de ces cinq golfs, avec une prestation clé en main comprenant les transferts, les réservations de tee times et des excursions guidées en français.
Paphos, capitale du golf chypriote : quatre parcours signés
La région de Paphos concentre quatre des cinq parcours de l'île, chacun signé par un architecte de renommée internationale. Eléa Golf Club, à environ cinq kilomètres du centre de Paphos, a été dessiné par Nick Faldo et inauguré en octobre 2010. Ce parcours par 71 dispose d'un club-house de 2 260 m² et d'une académie avec un driving range de 300 mètres, une infrastructure orientée aussi bien vers les golfeurs confirmés que vers l'apprentissage. Aphrodite Hills, à Kouklia, est probablement la référence la plus connue de la destination : signé Cabell Robinson et inauguré en novembre 2002, ce parcours par 71-70 s'étend sur 6 299 mètres au cœur d'un resort de 234 hectares. Le buggy y est obligatoire. Secret Valley, également situé à Kouklia à environ 18 km à l'est de Paphos, a été dessiné par Tony Jacklin en collaboration avec Erhardt/Vijhalmsson. Ce parcours par 71 aux 419 greens en Bermuda artificiel propose une particularité recherchée par une partie de la clientèle : une boucle de trois trous éclairée, jouable les soirs d'été, ainsi que des simulateurs. Enfin Minthis, à Tsada, 550 mètres d'altitude, occupe le site d'un ancien monastère du XIIᵉ siècle : originellement dessiné par Donald Steel en 1994, il a été entièrement rénové par le cabinet Mackenzie & Ebert. Ce parcours par 72 est le premier de Chypre à obtenir la certification GEO (Golf Environment Organization) et se trouve en zone Natura 2000.
Limassol Greens : le cinquième parcours, côté sud
Longtemps réservée à la seule région de Paphos, l'offre golf chypriote s'est récemment étendue à Limassol avec l'ouverture de Limassol Greens, cinquième parcours de l'île. Dessiné par Cabell Robinson, il s'étend sur environ 6 300 mètres, par 71, avec cinq départs par trou pour couvrir toutes les capacités de jeu. Le parcours combine deux types de gazon : Bermuda Tahoma 31 sur les fairways et Bentgrass 007 sur les greens, une combinaison reconnue pour garantir une excellente qualité de jeu, même sous un climat chaud. Pour les partenaires francophones, Limassol Greens constitue un atout stratégique : il complète l'offre golfique de Chypre en proposant une alternative à Paphos, plus proche des grands hôtels 5* de Limassol, et rééquilibre la géographie de la destination pour un séjour combinant golf et vie urbaine méditerranéenne.
Handicaps requis, transferts et pratique du golf à Chypre
Pour les agences qui construisent des séjours golf, quelques repères pratiques à connaître sur la destination. Les quatre parcours de Paphos exigent un handicap Hommes 28 / Femmes 36 pour l'accès. Limassol Greens applique une règle un peu plus ouverte, avec un handicap Hommes 36 / Femmes 45, ce qui en fait aussi une porte d'entrée pour des joueurs plus intermédiaires. La haute saison golf s'étend principalement de mars à novembre, avec des pointes de fréquentation au printemps et à l'automne — les intersaisons européennes — et une saison hivernale toujours jouable, particulièrement recherchée par les clientèles nordiques et britanniques. Côté logistique, Creative Tours propose des transferts dédiés depuis la région de Paphos, Aphrodite Hills Hotel et Pissouri vers chacun des cinq parcours, en voiture et autocar climatisés avec accueil francophone.
Notre rôle : réservation, transferts, packages sur mesure
En tant que réceptif francophone à Chypre, notre expertise golf repose sur une parfaite maîtrise des disponibilités et des tarifs des green fees, actualisés saison après saison. Nous négocions des conditions adaptées à nos partenaires et concevons des séjours sur mesure articulés autour du golf : hébergement en resort golf (Aphrodite Hills, Elysium, Minthis) ou en hôtel de 3* à 5*, à Paphos comme à Limassol, transferts personnalisés vers les parcours, et découverte des incontournables de Chypre — Tombeaux des Rois, Bains d'Aphrodite, Akamas, dégustations œnologiques, saveurs chypriotes — et accompagnement par nos guides chypriotes francophones certifiés par le Cyprus Tourism Office. Notre analyse est simple : ces cinq parcours ne se concurrencent pas, ils se complètent, à la fois par leurs signatures architecturales, par leur géographie et par leurs profils de jeu. Comme nous l'avons rappelé dans notre dernier communiqué publié sur TourMaG, Creative Tours reste l'unique réceptif 100% francophone de l'île — un point de contact unique pour tout séjour golf à Chypre. Pour tout devis ou question autour d'un séjour golf combinant l'un ou plusieurs de ces parcours, nos partenaires peuvent nous contacter à production@creative.com.cy pour les individuels et groups@creative.com.cy pour les groupes.
Christophe Chaillou
0035 799 652 233
management@creative.com.cy
dmc@creative.com.cy
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>> Creative Tours dans l'Annuaire DESTIMAG
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