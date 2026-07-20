La région de Paphos concentre quatre des cinq parcours de l'île, chacun signé par un architecte de renommée internationale. Eléa Golf Club, à environ cinq kilomètres du centre de Paphos, a été dessiné par Nick Faldo et inauguré en octobre 2010. Ce parcours par 71 dispose d'un club-house de 2 260 m² et d'une académie avec un driving range de 300 mètres, une infrastructure orientée aussi bien vers les golfeurs confirmés que vers l'apprentissage. Aphrodite Hills, à Kouklia, est probablement la référence la plus connue de la destination : signé Cabell Robinson et inauguré en novembre 2002, ce parcours par 71-70 s'étend sur 6 299 mètres au cœur d'un resort de 234 hectares. Le buggy y est obligatoire. Secret Valley, également situé à Kouklia à environ 18 km à l'est de Paphos, a été dessiné par Tony Jacklin en collaboration avec Erhardt/Vijhalmsson. Ce parcours par 71 aux 419 greens en Bermuda artificiel propose une particularité recherchée par une partie de la clientèle : une boucle de trois trous éclairée, jouable les soirs d'été, ainsi que des simulateurs. Enfin Minthis, à Tsada, 550 mètres d'altitude, occupe le site d'un ancien monastère du XIIᵉ siècle : originellement dessiné par Donald Steel en 1994, il a été entièrement rénové par le cabinet Mackenzie & Ebert. Ce parcours par 72 est le premier de Chypre à obtenir la certification GEO (Golf Environment Organization) et se trouve en zone Natura 2000.