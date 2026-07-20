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Festival Cervantino 2026 : Guanajuato parle français


En 2026, la France aura rendez-vous avec le Mexique. Du 3 au 18 octobre, la 54e édition du Festival international Cervantino fera de Guanajuato l’un des grands épicentres culturels d’Amérique latine. Avec la France comme pays invité d’honneur, l’événement prend une dimension particulière pour le marché français : celle d’un voyage culturel, vivant et accessible, loin des circuits mexicains les plus attendus.

Pour les agences, c’est une belle occasion de proposer un autre visage du Mexique. Un Mexique de patrimoine, de scènes ouvertes, de ruelles coloniales, de musique, de danse et de rencontres. Guanajuato devient ainsi bien plus qu’une étape : une véritable idée de voyage à part entière.


Rédigé par le Lundi 20 Juillet 2026 à 09:08

Quand une ville entière devient une scène

© xploremexique
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À Guanajuato, le Festival de Cervantino ne se vit pas seulement dans une salle de spectacle. Il déborde dans les rues, glisse sous les balcons, résonne sur les places et finit souvent autour d’une table, tard le soir. Né dans l’esprit des Entremeses Cervantinos, le Festival Internacional Cervantino est devenu l’un des grands rendez-vous culturels du Mexique. Le site officiel du Festival Cervantino met en avant cette identité particulière : à Guanajuato, la ville devient une scène, entre musique, théâtre, danse, arts visuels, cinéma, expositions et rencontres. Pour les voyageurs français, c’est précisément là que réside tout son attrait : il ne s’agit pas seulement d’« assister à un festival », mais de vivre une ville en pleine effervescence, de flâner au hasard à la découverte de façades colorées, de ruelles chargées d’histoire, de cafés cachés, de galeries d’art et de belvédères offrant des vues spectaculaires. À la tombée du jour, la ville change de rythme : la musique s’élève des places, les lumières mettent en valeur les édifices coloniaux et chaque recoin semble faire partie de la scène.

La France invitée d’honneur : une occasion rare pour les agences françaises

La 54e édition du Festival Cervantino se tiendra du 3 au 18 octobre 2026 à Guanajuato, avec la France comme pays invité d’honneur. Pour les agences françaises, le sujet est facile à défendre : il permet de proposer un Mexique culturel, vivant et différent des séjours balnéaires plus classiques. La programmation, déjà publiée sur le site officiel du Festival Cervantino et dans l’agenda en ligne, donne de la matière pour construire de vrais séjours autour de spectacles, de concerts, de danse, de théâtre, d’expositions et de rencontres artistiques. C’est aussi un bon prétexte pour faire découvrir Guanajuato autrement, au rythme de ses places animées, de ses ruelles colorées et de son patrimoine colonial. La ville devient ainsi plus qu’une simple étape : elle s’impose comme le point fort d’un voyage où les clients français retrouvent un lien familier, tout en découvrant l’une des destinations les plus singulières du Mexique.
© xploremexique
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Guanajuato et San Miguel de Allende : deux arguments UNESCO

L’autre force de Guanajuato, c’est sa région. La ville historique de Guanajuato et ses mines adjacentes sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. À quelques heures de route, San Miguel de Allende complète parfaitement le voyage, avec ses ruelles pavées, ses façades ocre, ses galeries et le sanctuaire d’Atotonilco. TourMaG l’évoquait déjà dans son sujet consacré au patrimoine mondial mexicain : Guanajuato et San Miguel forment un axe colonial attractif pour des circuits plus contemplatifs et haut de gamme. C’est exactement le type de séjour qui parle aux voyageurs curieux qui cherchent un voyage plus intime.

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Festival Cervantino 2026 : Guanajuato parle français
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