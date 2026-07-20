Festival Cervantino 2026 : Guanajuato parle français



À Guanajuato, le Festival de Cervantino ne se vit pas seulement dans une salle de spectacle. Il déborde dans les rues, glisse sous les balcons, résonne sur les places et finit souvent autour d’une table, tard le soir. Né dans l’esprit des Entremeses Cervantinos, le Festival Internacional Cervantino est devenu l’un des grands rendez-vous culturels du Mexique. Le site officiel du Festival Cervantino met en avant cette identité particulière : à Guanajuato, la ville devient une scène, entre musique, théâtre, danse, arts visuels, cinéma, expositions et rencontres. Pour les voyageurs français, c’est précisément là que réside tout son attrait : il ne s’agit pas seulement d’« assister à un festival », mais de vivre une ville en pleine effervescence, de flâner au hasard à la découverte de façades colorées, de ruelles chargées d’histoire, de cafés cachés, de galeries d’art et de belvédères offrant des vues spectaculaires. À la tombée du jour, la ville change de rythme : la musique s’élève des places, les lumières mettent en valeur les édifices coloniaux et chaque recoin semble faire partie de la scène.