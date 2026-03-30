Patrimoine mondial UNESCO : les incontournables mexicains à (re)proposer à vos clients

Oaxaca est une ville pleine de charme, vivante et colorée, réputée pour sa culture et sa gastronomie. À quelques kilomètres, Monte Albán offre un site archéologique spectaculaire avec de superbes vues.Ensemble, ils forment une étape riche et variée, facile à apprécier.Guanajuato a légué un patrimoine architectural majeur, tandis que San Miguel de Allende séduit par son élégance, son urbanisme harmonieux et son atmosphère raffinée. Ensemble, ces deux villes composent un axe particulièrement attractif pour des circuits haut de gamme, esthétiques et plus contemplatifs, avec un vrai potentiel sur les clientèles couples, culture et art de vivre.Située sur le Golfe du Mexique avec ses remparts et ses maisons colorées, Campeche possède une vraie personnalité. Moins connue que d’autres villes, elle apporte une touche originale au voyage.C’est une belle alternative pour varier les étapes tout en restant dans un itinéraire cohérent dans la péninsule du Yucatan.