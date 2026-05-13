Agences de voyages, Atout France... Nathalie Delattre dépose une proposition de loi de simplification [ABO]

Ainsi, le projet prévoit de supprimer l’exigence selon laquelle un logement doit être classé pour être considéré comme une résidence de tourisme.



Ce n’est pas tout.



" Une résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière.



Elle est constituée d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation, individuels ou collectifs, regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif.



Les locaux d’habitation meublés sont proposés à la location à une clientèle qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Une résidence de tourisme est dotée d’équipements et de services communs.



Elle est exploitée par une seule personne physique ou morale liée contractuellement avec le ou les propriétaires des locaux d’habitation ", définit la proposition, dans un objectif de sécurisation juridique des investisseurs.



La définition se veut donc plus précise et plus complète. Une plus grande transparence est également introduite lors de la vente de ce type de logement.



De plus, toujours dans cette même logique, Nathalie Delattre a souhaité ajouter une réforme de la responsabilité applicable aux hôteliers. Des articles du code civil seront ainsi intégrés directement dans le code du tourisme.



Le texte pose une responsabilité de plein droit en cas de vol, de destruction ou de détérioration, sauf si l’hôtelier prouve que le dommage résulte d’un cas de force majeure, de la nature du bien ou d’un vice propre à celui-ci.



Les dommages et intérêts dus ne pourront pas dépasser 100 fois le prix du logement par journée, pour le véhicule ainsi que pour les objets et effets apportés par le client.



Ils ne pourront pas dépasser 50 fois le prix du logement par journée pour les objets et effets laissés dans le véhicule, qui auraient été volés ou détériorés.