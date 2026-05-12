Air Europa et Accor partenaires sur leurs programmes de fidélité

Les clients d'Air Europa et d'Accor pourront échanger leurs miles et points

Air Europa et Accor annoncent un partenariat entre leurs programmes de fidélité respectifs. Les membres d’Air Europa Suma et d’ALL Accor peuvent désormais convertir leurs miles et points dans les deux sens afin de combiner plus facilement avantages aériens et hôteliers.

Rédigé par Noah Penalva le Mardi 12 Mai 2026 à 17:29

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