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Air Europa et Accor partenaires sur leurs programmes de fidélité

Les clients d'Air Europa et d'Accor pourront échanger leurs miles et points


Air Europa et Accor annoncent un partenariat entre leurs programmes de fidélité respectifs. Les membres d’Air Europa Suma et d’ALL Accor peuvent désormais convertir leurs miles et points dans les deux sens afin de combiner plus facilement avantages aériens et hôteliers.


Rédigé par le Mardi 12 Mai 2026 à 17:29

Nouvelle collaboration entre AirEuropa et All Accor. DepositPhotos.com/T.Schneider
Nouvelle collaboration entre AirEuropa et All Accor. DepositPhotos.com/T.Schneider
Exotismes
Air Europa et Accor annoncent un partenariat entre leurs programmes de fidélité afin d’offrir davantage de flexibilité à leurs clients fidèles.

Les membres du programme Air Europa Suma peuvent désormais transformer leurs Miles Suma en points ALL Accor Reward, tandis que les clients du programme ALL Accor peuvent également convertir leurs points en miles aériens.

Les taux de conversion annoncés prévoient que 2 000 Miles Suma équivalent à 500 points ALL Accor Reward. À l’inverse, 2 000 points ALL Accor Reward correspondent à 2 000 Miles Suma.

L’objectif affiché par les deux groupes est de permettre une utilisation plus fluide des avantages de fidélité entre les prestations aériennes et hôtelières.

Plus de 3,5 millions de membres pour Air Europa Suma

Autres articles
Air Europa indique que son programme de fidélité compte aujourd’hui près de 3,5 millions d’utilisateurs.

Le programme Air Europa Suma s’appuie déjà sur plus d’une cinquantaine de partenaires afin d’élargir les possibilités d’utilisation des miles accumulés. La compagnie a notamment développé ces dernières années de nouvelles fonctionnalités comme les comptes familiaux et une plateforme digitale enrichie.

De son côté, ALL Accor revendique plus de 100 millions de membres dans le monde et entend renforcer son écosystème lifestyle autour du voyage.

A lire aussi: Air Europa muscle son réseau et s'associe à la star Aitana pour sa tournée mondiale

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Tags : air europa
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