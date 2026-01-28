Air Europa muscle son réseau et s'associe à la star Aitana pour sa tournée mondiale

Air Europa a signé un contrat définitif pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900 - DepositPhotos.com, canaryluc
Air Europa confirme l'accélération de sa croissance avec l'ouverture, dès le 1er juin 2026, de nouvelles liaisons quotidiennes vers Oviedo et Séville au départ de Madrid.
Le réseau européen n'est pas en reste avec une intensification des fréquences vers Milan, Rome et Genève, tandis que l'offre internationale s'élargit vers Johannesbourg.
Par ailleurs, le transporteur a signé un contrat définitif pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900.
Ces appareils de dernière génération, capables de réduire la consommation de carburant de 25%, deviendront le pilier des opérations long-courriers, notamment vers l'Amérique latine.
Un partenariat stratégique avec Aitana pour le 40e anniversaire
La compagnie a également profité de l'événement pour présenter son nouveau Boeing 787-9 Dreamliner baptisé « Aitana », faisant de l'interprète la première artiste espagnole à donner son nom à un avion de la flotte.
En tant que ligne aérienne officielle du « CUARTO AZUL WORLD TOUR », Air Europa assurera l'ensemble des déplacements de la star- D vers ses destinations de concerts à travers le monde.
