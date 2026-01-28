TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Air Europa muscle son réseau et s'associe à la star Aitana pour sa tournée mondiale

La compagnie espagnole commande 40 Airbus A350-900


Air Europa a dévoilé, lors du salon FITUR, une stratégie d'expansion majeure articulée autour du renouvellement de sa flotte et du renforcement de son maillage international. Entre la commande ferme de 40 Airbus A350-900 et l'ouverture de nouvelles routes vers l'Espagne, l'Europe et l'Afrique, la compagnie franchit un cap opérationnel. Ce développement s'accompagne d'un partenariat avec la chanteuse Aitana, dont le nom figure désormais sur l'un des fleurons de la flotte pour accompagner sa tournée mondiale 2026.


Jeudi 29 Janvier 2026

Air Europa a signé un contrat définitif pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900 - DepositPhotos.com, canaryluc
Air Europa a signé un contrat définitif pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900 - DepositPhotos.com, canaryluc
Air Europa confirme l'accélération de sa croissance avec l'ouverture, dès le 1er juin 2026, de nouvelles liaisons quotidiennes vers Oviedo et Séville au départ de Madrid.

Le réseau européen n'est pas en reste avec une intensification des fréquences vers Milan, Rome et Genève, tandis que l'offre internationale s'élargit vers Johannesbourg.

Par ailleurs, le transporteur a signé un contrat définitif pour l'acquisition de 40 Airbus A350-900.

Ces appareils de dernière génération, capables de réduire la consommation de carburant de 25%, deviendront le pilier des opérations long-courriers, notamment vers l'Amérique latine.

Un partenariat stratégique avec Aitana pour le 40e anniversaire

La compagnie a également profité de l'événement pour présenter son nouveau Boeing 787-9 Dreamliner baptisé « Aitana », faisant de l'interprète la première artiste espagnole à donner son nom à un avion de la flotte.

En tant que ligne aérienne officielle du « CUARTO AZUL WORLD TOUR », Air Europa assurera l'ensemble des déplacements de la star- D vers ses destinations de concerts à travers le monde.

