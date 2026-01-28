Air Europa muscle son réseau et s'associe à la star Aitana pour sa tournée mondiale

La compagnie espagnole commande 40 Airbus A350-900

Air Europa a dévoilé, lors du salon FITUR, une stratégie d'expansion majeure articulée autour du renouvellement de sa flotte et du renforcement de son maillage international. Entre la commande ferme de 40 Airbus A350-900 et l'ouverture de nouvelles routes vers l'Espagne, l'Europe et l'Afrique, la compagnie franchit un cap opérationnel. Ce développement s'accompagne d'un partenariat avec la chanteuse Aitana, dont le nom figure désormais sur l'un des fleurons de la flotte pour accompagner sa tournée mondiale 2026.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 29 Janvier 2026

