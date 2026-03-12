Air Seychelles lance un vol direct entre Paris et Mahé

Air Seychelles vient d'annoncer le lancement de trois vols hebdomadaires sans escale entre les Seychelles et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, à compter du 20 mars 2026 et pour une durée d'un mois.
La liaison sera assurée par un Boeing 787-900 Dreamliner grâce à un accord avec Etihad Airways. L'appareil sera configuré avec 290 sièges, dont 28 en classe affaires et 262 en classe économique.
Le directeur général d'Air Seychelles a déclaré : « L’introduction de vols directs vers Paris représente une étape importante pour Air Seychelles et pour la connectivité internationale du pays, surtout en cette période. La France a toujours été un marché essentiel pour les Seychelles, et ce service offrira une option de voyage pratique et confortable tant aux visiteurs qu’aux voyageurs seychellois, tout en soutenant la croissance continue de notre industrie touristique. »
Vols directs entre Paris et les Seychelles
L'ouverture de cette liaison intervient alors que les fermetures d'espace aérien dans certaines régions du Moyen-Orient perturbent les routes de transit traditionnelles via les aéroports du Golfe. En proposant une liaison directe entre les Seychelles et l'Europe, "Air Seychelles entend offrir aux passagers une alternative de voyage fiable et efficace durant cette période de perturbations du transport aérien mondial."
La compagnie aérienne assurera initialement trois vols par semaine, avec la possibilité de passer à quatre vols hebdomadaires en fonction des besoins opérationnels et de la demande du marché.
D'autres compagnies aériennes ont également adapté leurs programmes de vols en renforçant la desserte parisienne.
C'est le cas d'Air Mauritius qui opérera plusieurs vols additionnels entre Maurice et Paris-CDG en mars et avril 2026. ou encore THAI qui a annoncé la mise en place d'un vol aller-retour entre Bangkok et Paris CDG, le 18 mars prochain.
Le programme de vols Air Seychelles entre Paris CDG et Mahé
|Flight
|From
|Departure
|To
|Arrival
|Frequency
|HM1008
|Seychelles
|1000
|Paris
|1730
|Les mercredis, vendredis et dimanches jusqu’au 28 mars 2026
|HM1007
|Paris
|1930
|Seychelles
|0830+1
|Les mercredis, vendredis et dimanches jusqu’au 28 mars 2026
|HM1008
|Seychelles
|0900
|Paris
|1730
|Les mercredis, vendredis et dimanches jusqu’au 29 mars 2026.
|HM1007
|Paris
|1930
|Seychelles
|0730+1
|Les mercredis, vendredis et dimanches jusqu’au 29 mars 2026.