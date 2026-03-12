Air Seychelles lance un vol direct entre Paris et Mahé

Air Seychelles vient d'annoncer le lancement de trois vols hebdomadaires sans escale entre les Seychelles et l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, à compter du 20 mars 2026 et pour une durée d'un mois.



La liaison sera assurée par un Boeing 787-900 Dreamliner grâce à un accord avec Etihad Airways. L'appareil sera configuré avec 290 sièges, dont 28 en classe affaires et 262 en classe économique.



Le directeur général d'Air Seychelles a déclaré : « L’introduction de vols directs vers Paris représente une étape importante pour Air Seychelles et pour la connectivité internationale du pays, surtout en cette période. La France a toujours été un marché essentiel pour les Seychelles, et ce service offrira une option de voyage pratique et confortable tant aux visiteurs qu’aux voyageurs seychellois, tout en soutenant la croissance continue de notre industrie touristique. »