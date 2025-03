Le Seychelles Nature Trail revient en août 2025

une aventure extraordinaire au cœur de la nature luxuriante de l’archipel des Seychelles

Laissez-vous emporter par l’énergie positive, la camaraderie et la splendeur de la nature sauvage des Seychelles

Le Seychelles Nature Trail est présenté comme «». Le parcours débute au Constance Ephelia Resort, avec une(« Seashore Route »). Entre 4 et 6 km, les coureurs empruntent un « glacis en dévers » (« Sloping Bank »), puis atteignent laà 6 km, où un ravitaillement est prévu. Entre 10 et 12 km, le parcours traverse des « sentiers forestiers » (« Forest Trails »). De 14 à 17 km, la section est décrite comme « très technique » (« Very Technical Section »). Entre 19 et 20 km, les participants descendent une « pente technique » (« Technical Descent »), avant de terminer entre 20 et 22 km sur un « chemin de terre » (« Dirt Track »).Lors dea terminé en 2h24’00.ont réalisé un temps de 2h30’00. Chez les femmes,a terminé en 2h40’00, suivie par(3h29’58) et(3h36’06).Les frais d’inscription s’élèvent àet comprennent un t-shirt de course, un t-shirt de finisher, une médaille de finisher, un petit-déjeuner, des ravitaillements aux stations désignées et un déjeuner. Le message adressé aux coureurs est : «. »