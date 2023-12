Inondations Seychelles : quelle situation pour les voyageurs ?

"un retour à la normale".

"Tout au long de la journée, de nombreuses agences ont travaillé ensemble pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents et des touristes aux Seychelles à la suite de la récente explosion dans la zone industrielle de Providence à Mahé, et du glissement de terrain et des inondations qui ont frappé la partie nord des îles principales.



Le ministère du Tourisme a confirmé qu’aucun touriste n’a été blessé, bien que certains établissements des régions de Beau Vallon et de Bel Ombre aient subi des dommages."

"Nous tenons à rassurer le public, en particulier nos visiteurs qui embarquent sur un vol à destination de nos îles, que les Seychelles restent une destination sûre."

etLe ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde , a déclaré :