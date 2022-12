Voyage Seychelles : quelles conditions d’entrée ?

Un séjour aux Seychelles séduira les amateurs de farniente et de découverte. C’est aussi une destination réputée pour les voyages de noce.



Eau turquoise, forêts tropicales, tortues géantes et le fameux coco fesse … font partie de la carte postale !



Mahé peut être un bon point de départ pour visiter les autres îles de l’archipel. Victoria en est la capitale.



Les principales îles à découvrir :

- Mahé qui recense près de 90% de la population totale.

- Praslin est la deuxième plus grande île des Seychelles. La Vallée de Mai est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. On y trouve des plages paradisiaques.

- La Digue réputée pour ses plages, comme Anse Source d’Argent, parsemée de rochers de granite, sur la côte ouest.



Mais aussi l'île d'Aride ou la cousine, l’île Curieuse ou encore l’île Marianne.