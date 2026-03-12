Bedsonline intègre l'IA au cœur du processus de réservation

les conseillers en voyages à travailler plus rapidement, à vendre avec plus d’assurance et à offrir une expérience client plus fluide

Au lieu de se contenter d’afficher les disponibilités, Bedsonline analyse l’intention de réservation et les indicateurs de performance pour orienter les agents vers des choix plus pertinents.



Les recherches sont ainsi plus intuitives, les suggestions de produits plus intelligentes et le temps de comparaison des options est considérablement réduit.



De ce fait, les agents peuvent se concentrer davantage sur le conseil à leurs clients et moins sur les tâches administratives