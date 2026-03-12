logo La Travel Tech  
Bedsonline intègre l'IA au cœur du processus de réservation

Un moteur de réservation optimisé


La plateforme Bedsonline accélère sa transformation technologique avec le lancement d’un nouveau moteur de recherche intégrant l’intelligence artificielle directement dans le parcours de réservation. Cette évolution s’accompagne de nouvelles fonctionnalités, dans le cadre d’une feuille de route 2026 visant à renforcer les outils d’aide à la vente et à la décision.


Rédigé par le Jeudi 12 Mars 2026 à 17:30

En s'appuyant sur l'IA, Bedsonline analyse l’intention de réservation et les indicateurs de performance pour orienter les agents vers des choix plus pertinents - DepositPhotos.com, BiancoBlue
TourMaG
La plateforme Bedsonline évolue, avec le lancement d'un moteur optimisé, qui intègre l’intelligence artificielle directement dans le parcours de réservation, pour aider "les conseillers en voyages à travailler plus rapidement, à vendre avec plus d’assurance et à offrir une expérience client plus fluide", commente sa maison-mère, HBX Group, dans un communiqué.

"Au lieu de se contenter d’afficher les disponibilités, Bedsonline analyse l’intention de réservation et les indicateurs de performance pour orienter les agents vers des choix plus pertinents.

Les recherches sont ainsi plus intuitives, les suggestions de produits plus intelligentes et le temps de comparaison des options est considérablement réduit.

De ce fait, les agents peuvent se concentrer davantage sur le conseil à leurs clients et moins sur les tâches administratives", poursuit le Groupe.

De nombreux outils pour aider les agences de voyages

En parallèle, Bedsonline a ajouté plusieurs améliorations à sa plateforme B2B, à commencer par un nouvel outil de visualisation d'itinéraires, qui apporte une vue d'ensemble de tous les détails de réservation.

De plus, des options de regroupement sont proposées aux clients éligibles, leur permettant de combiner les produits plus efficacement.

Enfin, l'enregistrement en ligne est désormais disponible auprès de partenaires hôteliers sélectionnés en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes.

"Ce lancement marque le début de la transformation 2026 qui place l'intelligence au cœur de chaque recherche, de chaque comparaison et de chaque réservation.

Avec cette nouvelle version de Bedsonline, nous offrons aux conseillers en voyages des outils plus performants qui leur permettent de gagner du temps, d'accroître la valeur ajoutée et d'offrir une meilleure expérience à leurs clients, en tirant parti des avantages de l'IA sans perdre l'expertise personnalisée qui fait leur singularité", a déclaré David Amsellem, directeur de la distribution du groupe HBX.

En 2026, Bedsonline devrait déployer d'autres améliorations concernant la recherche, la vente croisée, les suggestions et les outils d'aide à la décision.

Tags : bedsonline, hbx group
