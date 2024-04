Bedsonline dans l'aérien ? Un projet toujours d'actualité... 🔑

Nous avons commencé il y a environ un an une transformation technologique importante, qui est d'ailleurs terminée maintenant.



Nous recevons en effet 5,6 milliards de demandes, au sens anglais de « requests », par jour sur la plateforme.



Le côté positif, c'est que cela nous permet de disposer d'énormément de données et de développer des solutions basées sur l'intelligence artificielle, afin d'orienter les agences vers des résultats plus ciblés en fonction de leurs recherches. Et cette transformation technologique était nécessaire, pour nous assurer que notre système allait être plus robuste, plus rapide et plus sûr, notamment au niveau des fraudes.



Sauf que lors d'une transformation aussi importante, il peut y avoir quelques problèmes. Nous en avons rencontré certains, et nos ingénieurs ont travaillé à corps perdu pour solutionner ces problèmes. Et je considère que l'on a fait le travail.

En tant qu'entreprise technologique, on ne peut pas travailler sans utiliser l'intelligence artificielle. Par contre, il faut le faire de façon sûre, contrôlée et raisonnable.



Il y a des risques à laisser l'intelligence artificielle prendre des décisions, ou à manipuler des données personnelles. Nous sommes très à cheval là-dessus et nous utilisons l'IA de façon complètement contrôlée.



Par exemple, dans le cas de certaines solutions, nous donnons accès à nos clients à des informations qui sont analysées par l'intelligence artificielle pour pouvoir leur souffler des idées, en fonction des segments sur lesquels ils travaillent : quels sont les hôtels les plus recherchés ? Les destinations les plus recherchées en ce moment en fonction du marché ? Nous essayons de leur fournir une information qui leur est utile et personnalisée.



Car, si l'on compare le travail de l'agence de voyages d'avant avec celle d'aujourd'hui, l'agence est de moins en moins transactionnelle et davantage orientée vers le conseil, la personnalisation.



Il y a un certain nombre d'années déjà, on allait en agence pour émettre des billets d'avion ou des vouchers. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qu'apporte l'agence, c'est différent. Et nous sommes là pour l'accompagner, avec l'aide de la technologie, dans l'accès au produit, mais aussi sur l'aspect analyse.



Nous recourons également à l'intelligence artificielle pour notre chatbot, Olivia, qui permet de donner des conseils aux agents. Il est là pour épauler et gérer tout ce qui est gérable, automatiquement. C'est un premier étage de service aux clients. Tout le reste, qui ne peut être automatisé, passe par notre service client.