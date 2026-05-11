Aérien été 2026 : « Nous avons de bons engagements clients »

Sur les sujets financiers, " on peut demander des subventions, des aides, on ne les aura pas.



Il n’y a pas de marge de manœuvre en France et toutes les aides de l’État doivent être soumises à Bruxelles. Leur instruction prend du temps, vous le savez comme moi.



Toutes ces compagnies ont le temps d’éprouver de très graves difficultés avant que le dossier soit débloqué ", recadre Pascal de Izaguirre.



Il y aura donc bien un soutien au cas par cas, en fonction de l’urgence de la situation, mais rien de massif.



Outre des mesures destinées à donner un peu d’air à la trésorerie des compagnies, les ministres ont évoqué des reports de charges sociales et fiscales, mais aussi un possible appui de Bpifrance à travers des prêts.



Quant à une éventuelle suspension de la TSBA, il ne faut pas s’attendre à une réponse immédiate du gouvernement.



" "Concernant le sujet de la fiscalité, cela ne sera pas traité aujourd’hui. Tout le monde se concentre sur la gravité de la crise et les sujets de fiscalité, comme la TSBA, dépendent du prochain projet de loi de finances pour 2027.



Le vrai sujet est de savoir si la Commission européenne va suivre les demandes des États, concernant les assouplissements, que ce soit sur les approvisionnements en Jet A en provenance des États-Unis ou sur les créneaux ", poursuit le président de la FNAM.