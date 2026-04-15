Corsair ouvre son nouveau salon Business à La Réunion

"Elle évolue tout au long de la journée et s’accompagne d’une sélection de boissons et spiritueux incluant notamment des rhums arrangés réunionnais tels que le rhum Payet et le rhum Blard,"

Ce salon a été conçu par l’agence BRANCHE. L’offre de restauration, développée avec Newrest, met à l’honneur les saveurs locales.ajoute un communiqué de presse.La Réunion occupe une place centrale dans le réseau Corsair, avec au moins un vol quotidien au départ de La Réunion et des liaisons directes vers Marseille et Toulouse.