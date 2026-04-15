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Corsair ouvre son nouveau salon Business à La Réunion

138 m² pour une capacité de 42 passagers


Corsair vient d'inaugurer son nouveau salon Business à La Réunion. D’une superficie de 138 m², le salon peut accueillir jusqu’à 42 passagers.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 12:12

Corsair ouvre son nouveau salon Business à La Réunion
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Dans le cadre de sa montée en gamme, Corsair ouvre un nouveau salon Business à l’aéroport Roland-Garros.

Inauguré le 14 avril, notamment en présence de Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair, Thomas Dubus, Président du Directoire de l’aéroport de La Réunion, ainsi que de représentants institutionnels et de la presse, ce nouvel espace vient enrichir l’expérience des passagers premium au départ de l’île.

D’une superficie de 138 m², le salon peut accueillir jusqu’à 42 passagers. Il propose différents espaces pensés pour s’adapter aux besoins de chacun : travail, détente, restauration et services, indique un communiqué de presse.

Corsair opère au moins un vol quotidien au départ de la Réunion

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Ce salon a été conçu par l’agence BRANCHE. L’offre de restauration, développée avec Newrest, met à l’honneur les saveurs locales.

"Elle évolue tout au long de la journée et s’accompagne d’une sélection de boissons et spiritueux incluant notamment des rhums arrangés réunionnais tels que le rhum Payet et le rhum Blard," ajoute un communiqué de presse.

La Réunion occupe une place centrale dans le réseau Corsair, avec au moins un vol quotidien au départ de La Réunion et des liaisons directes vers Marseille et Toulouse.

A lire aussi : Eté 2026 : Corsair renforce son programme vers les Antilles et La Réunion

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Tags : corsair
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