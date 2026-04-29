Crise du Kérosène : "Nous allons passer l'été" estime Pascal de Izaguirre de Corsair

Au sujet de l’approvisionnement en kérosène pour les compagnies françaises, Pascal de Izaguirre, à ce jour, est plutôt optimiste pour passer la saison d’été. « Notre visibilité est de 4 à 6 semaines, sur une base roulante réactualisée chaque semaine. Au-delà, il y a les stocks stratégiques.



Le gouvernement nous assure de 3 mois de stocks stratégiques. Cela veut dire que ça nous permettrait de passer la saison d’été, qui est absolument critique pour toutes les compagnies aériennes. Donc, on considère, dans l’état de nos informations, que jusqu'au mois de septembre, nous avons une bonne visibilité, une garantie que nous pourrons continuer d'opérer nos vols. »



Questionné sur les annulations de vols chez Transavia, Pascal de Izaguirre a précisé : « Il faut quand même relativiser, parce que ça fait moins de 2 % du programme de vol de Transavia.



À ce jour, aucune compagnie n'a procédé à des ajustements massifs. À l'étranger, oui. En France, non. Ce sont plutôt des ajustements ciblés, ponctuels, au cas par cas, vol par vol, quand le coefficient d'emplissage du vol, par exemple, va s'annoncer trop faible, et qu'à ce moment-là, il serait gravement déficitaire.



Donc aujourd'hui, si vous regardez l'état des lieux, je parle à date, les compagnies aériennes françaises maintiennent la totalité de leur programme de vol pour la saison d’été. Pour une raison très très simple, ce sont les deux mois les plus critiques pour les compagnies aériennes, c'est là où elles font leurs résultats de l'année, et donc elles n'ont absolument aucun intérêt à abattre leurs vols durant la saison d’été, qui est la saison de pointe. »