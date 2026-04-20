Corsair poursuit sa montée en gamme et ronge son frein

Jalon important dans la montée en gamme, Pascal de Izaguirre nous a précisé la stratégie de la compagnie. « Ce premier salon à La Réunion est clairement un marqueur, un signal important dans toute la stratégie de transformation dans un sens de montée en gamme et de prémiumisation. »



Et de préciser : « Nous avons commencé par l'outil industriel, c'est-à-dire la flotte, qui a été entièrement rénovée, modernisée et désormais parfaitement homogène, et donc on sait parfaitement le produit auquel on aura droit quand on monte dans un avion de Corsair.



Nous avons beaucoup investi, nous continuons de le faire en permanence dans la qualité des produits, dans la gastronomie, dans la qualité des vins et des alcools, dans tous les produits que l'on trouve à bord.



Également aussi pour offrir des services personnalisés à l'ensemble de nos clients. Évidemment, il y a le vol, mais aussi le sol. Nous revoyons toute la signalétique dans l'ensemble des aéroports que nous desservons.



Nous revoyons toutes les agences commerciales Corsair et nous revoyons le modèle du salon qui est, je dirais, la quintessence, l'incarnation de ce que nous voulons faire de Corsair . »



Cette nouvelle identité devrait aussi se décliner ailleurs dans le réseau de la compagnie.



« L'objectif est que ça ne reste pas une incongruité, en quelque sorte, dans le monde des salons de Corsair, mais qu'on le duplique, qu'on le reproduise. Cela dépend des aéroports.



Nous sommes dans des environnements assez contraints, Corsair ne peut pas faire ce qu'elle veut, mais l'objectif, c'est bien évidemment que ce salon, nous le retrouvions dans nos principales destinations pour qu'il incarne ce que nous voulons faire, une sorte d'invitation au voyage, un sas entre l'aéroport, qui est toujours un univers quand même assez industriel, et l’invitation au voyage . »