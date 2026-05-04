Le nouveau salon Business de Corsair à La Réunion : Vitrine d’une montée en gamme complète

Ce salon s’inscrit dans une stratégie globale de montée en gamme engagée par Corsair ces dernières années. Au-delà du sol, cette transformation repose notamment sur le renouvellement de la flotte autour de l’Airbus A330neo et sur l’amélioration continue du produit cabine.



À bord, la classe Business propose des sièges full flat en configuration 1-2-1, accompagnés d’une offre de restauration et d’un service renforcé. Cette montée en gamme s’appuie également sur l’introduction de prestations complémentaires pensées pour améliorer le confort des passagers, telles que l’ajout de surmatelas, des kits de confort enrichis ou encore une attention accrue portée à la qualité du service en cabine. Elle se prolonge au-delà du vol avec le développement de services personnalisés, incluant notamment des prestations de conciergerie, des solutions de chauffeurs privés ainsi que l’option d’enregistrement des bagages à domicile via CheckMe, permettant aux passagers de faire enregistrer leurs bagages et de recevoir leur carte d’embarquement avant même leur arrivée à l’aéroport, pour un parcours simplifié et plus fluide.