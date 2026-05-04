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Le nouveau salon Business de Corsair à La Réunion : Vitrine d’une montée en gamme complète


Avec l’ouverture de son nouveau salon Business à l’aéroport de La Réunion Roland-Garros, Corsair franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de montée en gamme. Pensé comme un véritable prolongement de l’expérience à bord, cet espace illustre la volonté de la compagnie de maîtriser l’ensemble du parcours client, en faisant des services au sol un levier clé de différenciation sur le long-courrier.


Rédigé par Corsair le Lundi 11 Mai 2026 à 06:05

Une ouverture stratégique au coeur du parcours client

© Corsair
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Exotismes
Inauguré le 14 avril 2026, ce nouveau salon marque une avancée concrète dans l’évolution de l’offre Corsair. Installé au sein de l’aéroport de La Réunion Roland-Garros, il vise à offrir aux voyageurs un environnement confortable et apaisé avant l’embarquement.
Dans un contexte de forte concurrence sur le long-courrier, l’attention portée aux services au sol contribue pleinement à la qualité perçue du voyage. Ce nouvel espace s’inscrit ainsi dans une volonté de proposer une expérience plus cohérente et fluide, du sol jusqu’au vol.
Accessible en priorité aux passagers Business et aux membres Platinum du programme de fidélité, le salon propose également un accès payant (60 euros), dans la limite des places disponibles.

Un espace intimiste alliant confort, services et restauration

© Corsair
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Avec une superficie de 138 m² et une capacité volontairement limitée à 42 passagers, le salon adopte un positionnement intimiste, garantissant calme et fluidité. L’espace a été conçu pour répondre à des usages variés : zones de travail pour les voyageurs d’affaires, espaces de détente, offre de restauration et services dédiés.

La restauration y occupe une place centrale, avec une sélection évolutive de produits tout au long de la journée. Les passagers peuvent notamment découvrir des spécialités locales, mettant en valeur la richesse gastronomique réunionnaise. L’offre de boissons inclut des rhums arrangés, renforçant la dimension expérientielle et l’ancrage territorial. L’ensemble crée une véritable parenthèse de confort avant le vol, contribuant directement à la perception qualitative de l’expérience.

Une vitrine concrète de la montée en gamme de Corsair

Ce salon s’inscrit dans une stratégie globale de montée en gamme engagée par Corsair ces dernières années. Au-delà du sol, cette transformation repose notamment sur le renouvellement de la flotte autour de l’Airbus A330neo et sur l’amélioration continue du produit cabine.

À bord, la classe Business propose des sièges full flat en configuration 1-2-1, accompagnés d’une offre de restauration et d’un service renforcé. Cette montée en gamme s’appuie également sur l’introduction de prestations complémentaires pensées pour améliorer le confort des passagers, telles que l’ajout de surmatelas, des kits de confort enrichis ou encore une attention accrue portée à la qualité du service en cabine. Elle se prolonge au-delà du vol avec le développement de services personnalisés, incluant notamment des prestations de conciergerie, des solutions de chauffeurs privés ainsi que l’option d’enregistrement des bagages à domicile via CheckMe, permettant aux passagers de faire enregistrer leurs bagages et de recevoir leur carte d’embarquement avant même leur arrivée à l’aéroport, pour un parcours simplifié et plus fluide.
© Corsair
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Le salon vient ainsi prolonger cette expérience, assurant une cohérence entre les différents points de contact du parcours client.

En intégrant design, confort, gastronomie et services dans un même lieu, Corsair affirme ainsi son repositionnement : celui d’une compagnie capable d’offrir une expérience haut de gamme complète et cohérente.

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Le nouveau salon Business de Corsair à La Réunion : Vitrine d’une montée en gamme complète
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Tags : Corsair
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