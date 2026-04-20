C’est peut-être le moment de choisir le train avec RESANEO

Avec Resaneo, voyager en train dans toute l’Europe, c’est possible
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo explique : « Nous mettons notre expertise au service des agences de voyages depuis 2012. Bientôt 14 ans d’étroite collaboration avec les professionnels du voyage qui nous permet d’offrir des services exclusifs et de les améliorer en permanence. Les crises sont quasiment notre lot quotidien et celle en cours au Moyen-Orient est un aléa de plus auquel nous sommes tous confrontés.
Chez Resaneo nous essayons de proposer des solutions alternatives. Le train en fait partie. Tout le monde sait que nous le proposons, mais les agences ne savent pas forcément que cela ne concerne pas seulement la France ou les liaisons entre notre pays et l’Europe. En effet, depuis un an nous proposons des liaisons train inédites. Les agences peuvent réserver des billets de train entre deux villes d’un même pays.
En Italie, il est désormais possible de réserver un Milan-Turin sur Inouï, Frecciarossa ou Italo.
En Espagne, vous pouvez réserver un Barcelone-Madrid avec la Renfe, Iryo ou encore Ouigo Espagne.
Au Royaume-Uni nous proposons l’Eurostar pour rejoindre Cardiff depuis Londres.
Et ce n’est pas tout, puisqu’il est également possible de voyager entre deux villes de pays européens différents, comme, par exemple, entre Prague et Vienne ou encore entre Zurich et Munich. »
Chez Resaneo nous essayons de proposer des solutions alternatives. Le train en fait partie. Tout le monde sait que nous le proposons, mais les agences ne savent pas forcément que cela ne concerne pas seulement la France ou les liaisons entre notre pays et l’Europe. En effet, depuis un an nous proposons des liaisons train inédites. Les agences peuvent réserver des billets de train entre deux villes d’un même pays.
En Italie, il est désormais possible de réserver un Milan-Turin sur Inouï, Frecciarossa ou Italo.
En Espagne, vous pouvez réserver un Barcelone-Madrid avec la Renfe, Iryo ou encore Ouigo Espagne.
Au Royaume-Uni nous proposons l’Eurostar pour rejoindre Cardiff depuis Londres.
Et ce n’est pas tout, puisqu’il est également possible de voyager entre deux villes de pays européens différents, comme, par exemple, entre Prague et Vienne ou encore entre Zurich et Munich. »
Il y a toujours une bonne raison de choisir Resaneo
Jean-Pol ajoute : « Une interface ultra-simple : Resaneo vous offre un comparateur et un système de réservation multimodal permettant de vendre aussi bien du vol que du train.
Gain de temps : Vous bénéficiez du choix entre le trajet le plus rapide, le prix le plus intéressant, notre recommandation et bien sûr, toutes les possibilités existantes sur votre demande.
Indication de consommation CO2 : Sur la plupart des vols, notre calculateur indique les rejets de CO2 générés.
Une remontée comptable automatisée : Plus besoin de ressaisir les données, elles sont automatiquement importées dans la très grande majorité des logiciels de compta pros.
Filtrage optimal : Pour optimiser les résultats de recherche, vous pouvez filtrer votre demande par compagnie, par tarif, par durée, par nombre d’escales et par trajet.
Clarté des documents de voyage : Vous recevez un document de voyage personnalisé, avec votre logo et à vos couleurs. Il comprend les informations essentielles et non codées afin d’être clair, net et compréhensible par tout un chacun. Les noms des villes et les destinations sont clairement mentionnés, le poids des bagages est exprimé en Kg…
Service à la carte pour du sur-mesure en un clic : En vous rendant sur l’onglet « Cotations» vous pouvez demander du multi-classes, des bagages hors format ou spéciaux etc. Ce service est gratuit, vous n’avez qu’à cliquer sur « Accepter ou Refuser » sur la cotation qui est envoyée dans votre « Suivi de commande »
Gain de temps : Vous bénéficiez du choix entre le trajet le plus rapide, le prix le plus intéressant, notre recommandation et bien sûr, toutes les possibilités existantes sur votre demande.
Indication de consommation CO2 : Sur la plupart des vols, notre calculateur indique les rejets de CO2 générés.
Une remontée comptable automatisée : Plus besoin de ressaisir les données, elles sont automatiquement importées dans la très grande majorité des logiciels de compta pros.
Filtrage optimal : Pour optimiser les résultats de recherche, vous pouvez filtrer votre demande par compagnie, par tarif, par durée, par nombre d’escales et par trajet.
Clarté des documents de voyage : Vous recevez un document de voyage personnalisé, avec votre logo et à vos couleurs. Il comprend les informations essentielles et non codées afin d’être clair, net et compréhensible par tout un chacun. Les noms des villes et les destinations sont clairement mentionnés, le poids des bagages est exprimé en Kg…
Service à la carte pour du sur-mesure en un clic : En vous rendant sur l’onglet « Cotations» vous pouvez demander du multi-classes, des bagages hors format ou spéciaux etc. Ce service est gratuit, vous n’avez qu’à cliquer sur « Accepter ou Refuser » sur la cotation qui est envoyée dans votre « Suivi de commande »
Des informations et des services exclusifs
Jean-Pol poursuit : « Resaneo permet à ses agences de bénéficier d’informations exclusives pour leur simplifier encore plus la vente.
Travel Connect : Cette exclusivité technologique et commerciale permet à l’agence de réserver des vols, ainsi que du train, avec des connexions jusqu’alors impossibles entre deux transporteurs qui n’ont pas forcément d’accord Interline. Resaneo garantit qu’en cas de défaillance d’un des transporteurs, les clients seront pris en charge selon les conditions les plus avantageuses possibles.
Offre rail très complète : Quasiment toute l’offre rail France est accessible. TGV, Intercités et Ouigo et vers/depuis l’étranger avec Trenitalia, Eurostar, Renfe… Avec l’accès aux plans de cabines pour choisir son emplacement. Et pour le rail nous avons également mis en place notre Travel Connect.
Calendrier des vols directs : Avec cet outil, fini les trop nombreuses recherches pour trouver les bons jours de rotations. Accédez instantanément aux différents jours des vols directs partout dans le monde.
Assistance aéroport facilitée : Un formulaire simple, exhaustif et accessible permet de renseigner les besoins spécifiques du client pas à pas et sans risque d’oublier le moindre détail. Nous traitons toutes les demandes particulières, du transport d’animaux au sac de golf en passant par la demande fauteuil roulant ou la planche de surf. Nous envoyons et gérons chaque demande pour l’agence.
Informations bagages : Dès le choix du trajet, visualisez les dimensions et le poids des bagages. Resaneo met également à la disposition des agences toutes les informations, compagnie par compagnie, des bagages en cabine et en soute.
Un SAV situé 100 % en France : Nos Travel Angels sont à votre écoute. Leur disponibilité, leur expertise et leur vitesse de décroché n’est plus à démontrer. »
Travel Connect : Cette exclusivité technologique et commerciale permet à l’agence de réserver des vols, ainsi que du train, avec des connexions jusqu’alors impossibles entre deux transporteurs qui n’ont pas forcément d’accord Interline. Resaneo garantit qu’en cas de défaillance d’un des transporteurs, les clients seront pris en charge selon les conditions les plus avantageuses possibles.
Offre rail très complète : Quasiment toute l’offre rail France est accessible. TGV, Intercités et Ouigo et vers/depuis l’étranger avec Trenitalia, Eurostar, Renfe… Avec l’accès aux plans de cabines pour choisir son emplacement. Et pour le rail nous avons également mis en place notre Travel Connect.
Calendrier des vols directs : Avec cet outil, fini les trop nombreuses recherches pour trouver les bons jours de rotations. Accédez instantanément aux différents jours des vols directs partout dans le monde.
Assistance aéroport facilitée : Un formulaire simple, exhaustif et accessible permet de renseigner les besoins spécifiques du client pas à pas et sans risque d’oublier le moindre détail. Nous traitons toutes les demandes particulières, du transport d’animaux au sac de golf en passant par la demande fauteuil roulant ou la planche de surf. Nous envoyons et gérons chaque demande pour l’agence.
Informations bagages : Dès le choix du trajet, visualisez les dimensions et le poids des bagages. Resaneo met également à la disposition des agences toutes les informations, compagnie par compagnie, des bagages en cabine et en soute.
Un SAV situé 100 % en France : Nos Travel Angels sont à votre écoute. Leur disponibilité, leur expertise et leur vitesse de décroché n’est plus à démontrer. »
Surcharges carburant, comment éviter ou limiter la casse
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo explique : « Chez Resaneo nous essayons de proposer des solutions qui permettent de limiter les risques. Il faut savoir que lorsque vous réservez chez nous vos billets sont immédiatement émis. Et de fait, il n’est plus possible de subir une hausse ultérieure. De même si vous avez des groupes en cours, je ne saurais trop vous recommander, dans la mesure du possible, de nous demander rapidement leur émission. Malheureusement, si ce n’était pas le cas, nous serions contraints d’appliquer cette maudite surcharge. Chez Resaneo, lorsqu’un billet est émis et facturé, son prix est ferme et définitif. »
Inscrivez-vous aux formations Resaneo
Marion, Responsables des Account Manager Resaneo, et son équipe, vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Elle explique : « Nous organisons 4 sessions par semaine, du mardi au vendredi, pour former nos agences à tous les services proposés et répondre à toutes les questions quant aux besoins des utilisateurs. Le plus souvent ce sera Giacomo qui s’occupera de vous.
Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
Nous avons également fait le choix de privilégier des formations individuelles qui fonctionnent mieux que des webinaires, cela nous permet d’avoir toute l'attention des agences et de développer des échanges constructifs. Pour vous inscrire, c’est facile, il suffit de cliquer ICI ».
Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession, les formations Resaneo sont plus que jamais très utiles.
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Contactez-nous au 0892 49 41 41
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Suivez-nous :
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