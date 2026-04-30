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Pantin : un drame au sein d’une agence de voyages, un employé mis en examen

les faits se sont déroulés le 23 avril 2026


À Pantin, un employé d’une agence de voyages a été mis en examen pour le meurtre présumé de sa collègue, dont le corps a été découvert dissimulé dans les locaux de l’entreprise. Selon Le Parisien, les faits se sont déroulés le 23 avril 2026.


Rédigé par le Jeudi 30 Avril 2026 à 09:30

Pantin : un drame au sein d’une agence de voyages, un employé mis en examen - Depositphotos.com Auteur igorpasz
Pantin : un drame au sein d’une agence de voyages, un employé mis en examen - Depositphotos.com Auteur igorpasz
IFTM
À Pantin, un employé d’une agence de voyages a été mis en examen après la mort d’une collègue, retrouvée sans vie dans les locaux de l’entreprise.

Selon les informations révélées par Le Parisien, les faits remontent au 23 avril 2026.

L’homme, âgé de 27 ans, aurait violemment agressé sa collègue avant de l’étrangler. Il aurait ensuite dissimulé le corps dans un placard de l’agence, où il est resté plusieurs jours.

Le suspect aurait participé aux recherches pour retrouver la victime, tout en continuant à travailler normalement.

La découverte du corps a finalement conduit à son interpellation. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 29 avril 2026. Les circonstances exactes du drame restent encore à éclaircir.

La victime, une mère de famille décrite comme sans histoire, travaillait avec lui depuis longtemps.

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