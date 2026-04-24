Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Le communiqué précise également que le groupe doit néanmoins composer avec des facteurs externes défavorables. Aux Pays-Bas, la hausse de la TVA sur l’hébergement de 9 % à 21 % représente un impact négatif estimé à 21 millions d’euros sur l’exercice 2026 . En Belgique, une augmentation du taux réduit à 12 % est également entrée en vigueur, avec des effets encore en cours d’évaluation.



Le groupe indique que les réservations à date couvrent près de 60 % de l’objectif du second semestre et anticipe une croissance du chiffre d’affaires hébergement sur l’ensemble de l’année, portée par une hausse des prix et des volumes.