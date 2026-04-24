Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs enregistre une progression de son activité au premier semestre de l’exercice 2025/2026, avec un chiffre d’affaires en hausse de +1,8 % à 816,8 millions d’euros, contre 802,1 millions un an plus tôt . En normes IFRS, le chiffre d’affaires atteint 788,3 millions d’euros, soit une croissance de +3,0 %.
Cette performance est principalement portée par les activités touristiques, dont le chiffre d’affaires progresse de +6,0 % sur la période, à 805,8 millions d’euros . L’hébergement affiche notamment une hausse de +6,2 %, soutenue par une augmentation à la fois des prix et des volumes.
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Cette performance est principalement portée par les activités touristiques, dont le chiffre d’affaires progresse de +6,0 % sur la période, à 805,8 millions d’euros . L’hébergement affiche notamment une hausse de +6,2 %, soutenue par une augmentation à la fois des prix et des volumes.
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Le Groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques
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Le directeur général du groupe, Franck Gervais, souligne dans le communiqué : « le Groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques, illustrant la solidité et la résilience de son modèle dans un contexte international sous tension » . Il met en avant le positionnement stratégique du tourisme de proximité, jugé « plus que jamais pertinent ».
Center Parcs enregistre une progression de +5,8 % de son activité d’hébergement, tirée par une hausse du nombre de nuitées vendues (+4,2 %) et du prix moyen (+1,5 %) .
Pierre & Vacances affiche une croissance encore plus marquée (+7,5 %), portée notamment par les résidences de montagne et les destinations mer . De son côté, Adagio progresse de +5,8 %, bénéficiant de nouvelles ouvertures et d’un taux d’occupation en hausse.
Les autres activités touristiques (restauration, loisirs, services) contribuent également à la croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de +5,4 % à 186,1 millions d’euros.
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Pierre & Vacances affiche une croissance encore plus marquée (+7,5 %), portée notamment par les résidences de montagne et les destinations mer . De son côté, Adagio progresse de +5,8 %, bénéficiant de nouvelles ouvertures et d’un taux d’occupation en hausse.
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Les réservations à date couvrent près de 60 % de l’objectif du second semestre
Le communiqué précise également que le groupe doit néanmoins composer avec des facteurs externes défavorables. Aux Pays-Bas, la hausse de la TVA sur l’hébergement de 9 % à 21 % représente un impact négatif estimé à 21 millions d’euros sur l’exercice 2026 . En Belgique, une augmentation du taux réduit à 12 % est également entrée en vigueur, avec des effets encore en cours d’évaluation.
Le groupe indique que les réservations à date couvrent près de 60 % de l’objectif du second semestre et anticipe une croissance du chiffre d’affaires hébergement sur l’ensemble de l’année, portée par une hausse des prix et des volumes.
Le groupe indique que les réservations à date couvrent près de 60 % de l’objectif du second semestre et anticipe une croissance du chiffre d’affaires hébergement sur l’ensemble de l’année, portée par une hausse des prix et des volumes.