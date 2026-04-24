logo Partez en France  
Recherche avancée

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

résultats du 1er semestre de l'exercice 2025/2026


Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs publie un chiffre d’affaires semestriel en hausse, porté par ses activités touristiques. Malgré des tensions internationales et des hausses de TVA, l’entreprise anticipe une croissance sur l’ensemble de l’exercice.


Rédigé par le Vendredi 24 Avril 2026 à 10:40

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre - Photo Groupe P&V
Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre - Photo Groupe P&V
CroisiEurope
Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs enregistre une progression de son activité au premier semestre de l’exercice 2025/2026, avec un chiffre d’affaires en hausse de +1,8 % à 816,8 millions d’euros, contre 802,1 millions un an plus tôt . En normes IFRS, le chiffre d’affaires atteint 788,3 millions d’euros, soit une croissance de +3,0 %.

Cette performance est principalement portée par les activités touristiques, dont le chiffre d’affaires progresse de +6,0 % sur la période, à 805,8 millions d’euros . L’hébergement affiche notamment une hausse de +6,2 %, soutenue par une augmentation à la fois des prix et des volumes.

A lire aussi : Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts

Le Groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques

Autres articles
Le directeur général du groupe, Franck Gervais, souligne dans le communiqué : « le Groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques, illustrant la solidité et la résilience de son modèle dans un contexte international sous tension » . Il met en avant le positionnement stratégique du tourisme de proximité, jugé « plus que jamais pertinent ».

Center Parcs enregistre une progression de +5,8 % de son activité d’hébergement, tirée par une hausse du nombre de nuitées vendues (+4,2 %) et du prix moyen (+1,5 %) .

Pierre & Vacances affiche une croissance encore plus marquée (+7,5 %), portée notamment par les résidences de montagne et les destinations mer . De son côté, Adagio progresse de +5,8 %, bénéficiant de nouvelles ouvertures et d’un taux d’occupation en hausse.

Les autres activités touristiques (restauration, loisirs, services) contribuent également à la croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de +5,4 % à 186,1 millions d’euros.

Les réservations à date couvrent près de 60 % de l’objectif du second semestre

Le communiqué précise également que le groupe doit néanmoins composer avec des facteurs externes défavorables. Aux Pays-Bas, la hausse de la TVA sur l’hébergement de 9 % à 21 % représente un impact négatif estimé à 21 millions d’euros sur l’exercice 2026 . En Belgique, une augmentation du taux réduit à 12 % est également entrée en vigueur, avec des effets encore en cours d’évaluation.

Le groupe indique que les réservations à date couvrent près de 60 % de l’objectif du second semestre et anticipe une croissance du chiffre d’affaires hébergement sur l’ensemble de l’année, portée par une hausse des prix et des volumes.

Lu 144 fois

Tags : pierre & vacances
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
TAP Air Portugal

Brand news Partez en France

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible

Séjours en Corse : Ollandini Voyages renforce ses partenariats pour rendre la Corse plus accessible
Ollandini Voyages, acteur majeur du tourisme, s’impose comme le spécialiste incontournable des...
Dernière heure

Slađana Mićić, nouvelle directrice de l’Office National Croate de Tourisme en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

MARIETTON DEVELOPPEMENT - Chargé(e) de clientèle - CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Bellaing (59))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAMAR/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Gestionnaire Transport Tourisme H/F - CDI - (Lyon 9e (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise

Serge Papin : dix mesures pour favoriser la transmission-reprise
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre

Pierre &amp; Vacances-Center Parcs tiré par les activités tourisme au 1er semestre
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs

Vietnam : une nouvelle procédure pour les voyageurs
Production

Production

TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs

TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs
AirMaG

AirMaG

Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir

Royal Air Maroc, un hub et réseau pour sceller l’avenir
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

SNCF Connect & Tech lance une application sur ChatGPT

SNCF Connect &amp; Tech lance une application sur ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe

Polynésie : avec Vahine Private Island, le groupe PEARL met un pied dans l'ultra-luxe
HotelMaG

Hébergement

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient

Accor : Un début d’année "remarquablement solide" avant l’impact du conflit au Moyen-Orient
Futuroscopie

Futuroscopie

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]

Commentaires clients : un récit indispensable sur notre modernité [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Mexique, Caraïbes, Costa Rica, Panama : Ponant ouvre les ventes hiver 2027-2028

Mexique, Caraïbes, Costa Rica, Panama : Ponant ouvre les ventes hiver 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias