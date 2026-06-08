Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026

Nous proposons toute l’année des croisières sur le Rhin, le Danube, le Douro et également sur d’autres fleuves européens, d’une façon plus ponctuelle.



Nous possédons, ou affrétons en contrats longue durée, une dizaine de bateaux, généralement de confort 4 ancres et de taille maitrisée (entre 100 et 180 pax à bord), dont CruceNova, CruceRio, Douro Cruiser et Fidelio.



La taille de notre compagnie nous permet d’être au plus près des professionnels, pour vous garantir une assistance exceptionnelle et un suivi permanent. Notre priorité est la qualité de service ainsi que la souplesse commerciale.



Une croisière fluviale est une expérience unique : les lieux visités lors d’une croisière révèlent l’histoire fascinante de différents pays, les paysage paisibles ou surprenants, avec des escales dans des villes d’Art ou des endroits plus confidentiels, facilitant ainsi un contact direct avec les habitants locaux.



Une croisière fluviale offre l’avantage unique d’un changement de décor au quotidien, en préservant un excellent niveau de confort et de sécurité.