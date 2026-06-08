TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026


La pause estivale s’approche doucement et les Leaders préparent déjà l’évènement majeur de la rentrée : IFTM qui aura lieu du 15 au 17 septembre à Paris.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 8 Juin 2026 à 09:09

© Réceptifs Leaders
© Réceptifs Leaders
Dream Yacht
Cette année, vos 36 Réceptifs Leaders vous attendent sur plus de 130m2, vous offrant près de 100 destinations !

Petit déjeuners et apéritifs, cocktails VIP et de nombreuses animations vous attendent !

Ambiance chaleureuse et professionnelle garantie !

Notre Stand : J080

Les Leaders ont 20 ans !

Pour marquer l’anniversaire de ses 20 ans, le plus important groupement de DMC francophones a récemment célébré sa longévité dans le Sud de l’Espagne, en compagnie d’une trentaine de partenaires fidèles d’agences françaises, groupistes et Tour Operateurs.

Désormais, l’association vise le cap des 40 membres, maitrisant 100 Destinations.

Aujourd’hui, nous souhaitons présenter 2 de nos membres :

GEOTOURS : ÉTATS-UNIS - CANADA

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026
L'Amérique du Nord depuis 1985

Notre équipe cultive une véritable passion pour le Canada et les États-Unis et ne demande qu’à partager avec vous son expertise et son enthousiasme dans la création de séjours quels qu’ils soient. Chaque année, nous faisons voyager 10 000 personnes dans notre belle contrée.

Nos connaissances du terrain, notre esprit logique et notre dynamisme vous feront découvrir près de 20 000 000 km² d’un territoire étonnant aux contrastes frappants et à la culture riche de son histoire d’immigrations.

NOTRE FORCE ?

Nous nous adaptons à vos besoins, vos exigences et nous prenons le temps de monter avec vous un projet soigné qui corresponde aux attentes de vos clients et qui laissera un souvenir incroyable aux participants de ce voyage.

L’efficacité et le professionnalisme de Géo Tours a déjà fait ses preuves et nous a valu la confiance de nombreux clients à travers le monde.
Emerald Lake - Canada © Geotours
Emerald Lake - Canada © Geotours

GÉOTOURS VOUS PRÉSENTE ÉGALEMENT SON DÉPARTEMENT TOURISME D’AFFAIRES : GEO INCENTIVE

Vos clients souhaitent organiser un événement corporatif hors de l’ordinaire, un voyage autour de visites professionnelles, un séminaire de travail ou une convention avec des infrastructures adaptées, le Canada comme les États-Unis offrent un panel varié de destinations, et Géo Incentive ne manque pas d’idées et de ressources pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets !

Notre souci du détail, notre réactivité et notre dynamisme s’associeront à vos envies et vos impératifs pour qu’un séjour puisse toujours respecter l’identité d’entreprise de vos clients, tout en leur faisant découvrir le Nouveau Monde d’une façon unique et surprenante.

Gilles Lacape - Geotours © Réceptifs Leaders
Gilles Lacape - Geotours © Réceptifs Leaders
L’AMÉRIQUE VOUS ATTEND !

Notre équipe met tout en œuvre pour vous créer un séjour inoubliable :
• Circuits Classiques – Canada
• Circuits Classiques – USA
• Circuits combinés – Canada/ USA
• Courts séjours en ville
• Circuits multi- activités hiver et été
• Circuits à la carte, voyage sur mesure
• Circuits à thèmes (autour de la musique, d’une passion, d’une histoire, d’un personnage….)
• Autotours (location de voitures ou de motos)

Contact :
Gilles LACAPE : glacape@geotours.fr
+33 6 16 46 24 31

CRUCEMUNDO

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026
L'Europe le long des fleuves

Crucemundo est un croisiériste spécialisé dans les croisières sur les fleuves européens.

En 2028 nous allons fêter nos 20 ans d’existence, notre siège social se trouve à Barcelone et nous disposons de bureaux en Andorre, Gênes, Istanbul, Los Angeles, Madrid, Moscou, Therwil/Suisse ainsi que d’une représentation en France.

L'équipe de Crucemundo © Christian Loth
L'équipe de Crucemundo © Christian Loth
Nous proposons toute l’année des croisières sur le Rhin, le Danube, le Douro et également sur d’autres fleuves européens, d’une façon plus ponctuelle.

Nous possédons, ou affrétons en contrats longue durée, une dizaine de bateaux, généralement de confort 4 ancres et de taille maitrisée (entre 100 et 180 pax à bord), dont CruceNova, CruceRio, Douro Cruiser et Fidelio.

La taille de notre compagnie nous permet d’être au plus près des professionnels, pour vous garantir une assistance exceptionnelle et un suivi permanent. Notre priorité est la qualité de service ainsi que la souplesse commerciale.

Une croisière fluviale est une expérience unique : les lieux visités lors d’une croisière révèlent l’histoire fascinante de différents pays, les paysage paisibles ou surprenants, avec des escales dans des villes d’Art ou des endroits plus confidentiels, facilitant ainsi un contact direct avec les habitants locaux.

Une croisière fluviale offre l’avantage unique d’un changement de décor au quotidien, en préservant un excellent niveau de confort et de sécurité.

Un de nos objectifs est de garantir à vos clients de vivre pleinement l’esprit du voyage et en même temps se sentent chez eux à bord. Nos navires accueillent à bord des passagers de différents pays et cultures, faisant d’une croisière fluviale l’endroit idéal pour rencontrer des personnes intéressantes, se faire de bons amis, s’immerger dans différentes cultures et partager des expériences inoubliables dans un environnement hospitalier. Pour les groupes français, nous garantissons une assistance francophone à bord. Les visites sont évidemment guidées en français.

Le Rhin romantique séduira avec ses légendes, ses châteaux et ses forteresses médiévales.

Le majestueux Danube apportera la beauté et l’intérêt majeur des capitales impériales telles que Vienne, Budapest et Bratislava.

Le fleuve d’Or, le fameux Douro, vous enivrera avec ses parfums authentiques et sa beauté naturelle et sauvage.
Douro Cruiser © Crucemundo
Douro Cruiser © Crucemundo

Choisir Crucemundo, c’est choisir la qualité et le professionnalisme pour le moment le plus attendu et mérité de l’année : le voyage et les vacances.

Nous vous garantissons compétitivité, souplesse commerciale et une assistance exemplaire tout au long du processus de vente et du voyage.

NOUS ATTENDONS VOS CLIENTS BIENTOT A BORD !

Contact :
Christian Loth : france@crucemundo.com
WhatsApp : +33 (0)6 35 42 51 75
Christian Loth - Crucemundo © Christian Loth
Christian Loth - Crucemundo © Christian Loth

20 ans aux côtés des professionnels du tourisme

Réceptifs Leaders : ce sont désormais 36 adhérents, dont 34 DMC et près de 100 destinations + 2 sociétés de services : Assistance aéroportuaires & Visa.

Les Réceptifs Leaders sont une référence sur le marché, un véritable label de qualité et d’état d’esprit.


Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



Lu 246 fois

Tags : Réceptifs Leaders
Notez

Brand News DestiMaG

Quartier Libre, un TO proche de vous qui vous chouchoute

Quartier Libre, un TO proche de vous qui vous chouchoute
Quartier Libre est le grand spécialiste des circuits accompagnés en départs garantis. Sa position,...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

Philippines : un aéroport international fermé après un puissant séisme

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Les fameux Réceptifs Leaders préparent IFTM 2026

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
AirMaG

AirMaG

Aircalin rejoint le label "Féminisons"

Aircalin rejoint le label "Féminisons"
CruiseMaG

CruiseMaG

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !

Hôtel ou location de courte durée : l'arbitrage des Français dépend... des prix !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
Partez en France

Partez en France

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...

Trophées du Tourisme Accessible 2026 : les lauréats sont...
Production

Production

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement

TUI lance une offre famille : les enfants de 2 à 11 ans partent gratuitement
Transport

Transport

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains

Eurostar franchit les 20 millions de passagers et mise sur jusqu'à 50 nouveaux trains
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias